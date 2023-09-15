Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de Eris varyantı 9 kişide görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eris varyantının Türkiye'de 9 kişide görüldüğünü açıkladı. Yurtdışı temaslı olan ve aynı ilde bulunan kişilerde tespit edilen varyantın virülansının düşük olduğu belirtildi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Eris varyantının Türkiye'de 9 kişide görüldüğünü duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı, referans laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız" ifadelerini kullandı.