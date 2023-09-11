Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Libya'ya UMKE ekibi gönderiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve UMKE ATAK personelinin sel felaketinden etkilenen Libya'ya gideceğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Libya'da binlerce insanın etkilendiği sel dolayısıyla bakanlık olarak afet bölgesine ekip ve ekipman gönderiyoruz. Tıbbi sarf malzemeleri ve cihazlar, ilaçlar hazırlandı. 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK ekibi bu gece yola çıkıyor. Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.