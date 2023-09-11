Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Libya'ya UMKE ekibi gönderiyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Libya'da meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere yardım amacıyla 11 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve UMKE ATAK personelini Libya'ya gönderme kararı aldıklarını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve UMKE ATAK personelinin sel felaketinden etkilenen Libya'ya gideceğini bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Libya'da binlerce insanın etkilendiği sel dolayısıyla bakanlık olarak afet bölgesine ekip ve ekipman gönderiyoruz. Tıbbi sarf malzemeleri ve cihazlar, ilaçlar hazırlandı. 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK ekibi bu gece yola çıkıyor. Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Sağlık