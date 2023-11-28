Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesi'nde doğan ilk bebeğin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca, çifte uzun ve sağlıklı bir ömür diledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi'nde doğan ilk bebeğin fotoğrafını paylaştı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Defne Devlet Hastanesi'nde doğan ilk bebek. Bir erkek çocuk sahibi olan çifte, birlikte uzun, sağlıklı ömürler diliyoruz. Hastane çalışanlarımız ilk evlatları dünyaya gelmiş gibi sevinçli." ifadelerini kullandı.

Koca, paylaşımında bebeğin fotoğrafına da yer verdi.