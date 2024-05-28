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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Asamblesi'ne katılacak

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cenevre'de düzenlenecek olan Dünya Sağlık Asamblesi 77. Oturumu'na katılacak. Asambleside Gazze'deki sağlık durumu gibi önemli konular ele alınacak. Koca, DSÖ yetkilileri ve diğer ülke sağlık bakanlarıyla görüşmeler yapacak ve konuşmalar gerçekleştirecek. Ayrıca Genel Kurul'da Gazze'deki insanlık dramı ve Türkiye'nin çabaları hakkında üye ülkelere hitap edecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Cenevre'de yapılacak Dünya Sağlık Asamblesi 77. Oturumu'na katılacak.

Dünya Sağlık Örgütü'nün en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi, her yıl üye ülkelerin sağlık bakanları ve üst düzey yetkililerinin katılımıyla düzenleniyor. Bu yılki oturumda Gazze'deki sağlık durumu gibi önemli konular ele alınacak.

Koca'nın Cenevre'deki temasları kapsamında, DSÖ yetkilileri ve diğer ülke sağlık bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve çeşitli oturumlarda konuşma yapması planlanıyor.

Ayrıca Bakan Koca, Genel Kurula da katılacak, Gazze'de yaşanan insanlık dramı, sağlık ihtiyaçları ve Türkiye'nin çabalarına ilişkin üye ülkelere hitap edecek.

Kaynak: AA / Sağlık

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