Şabanözü Dr. Sami Baran İlçe Devlet Hastanesi'nde diyaliz merkezi açıldı

Şabanözü Dr. Sami Baran İlçe Devlet Hastanesi'nde düzenlenen törenle 3 cihaz kapasiteli diyaliz merkezi hizmete girdi. Vali Hüseyin Çakırtaş, merkezinin sağlık hizmetleri açısından önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

Hastane bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali Hüseyin Çakırtaş, sağlık hizmetlerinin önemine değinerek Şabanözü ilçesinde kurulan diyaliz merkezinin vatandaşlar için değerli bir yatırım olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Faik Özcan da diyaliz ünitesini hizmete açmanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu hem hastalarımız hem de aileler için büyük bir kolaylık, büyük bir rahatlıktır. Bizler her zaman şunu söyledik, insanımızın hayatını kolaylaştıran her hizmet bizim için en büyük önceliktir. Sağlık gibi hayati bir alanda atılan bu adım ilçemizde yaşam kalitesini daha da yukarıya taşıyacaktır." dedi.

AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ve İl Sağlık Müdürü Yunus Emre Bulut da açılan diyaliz merkezinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek diyaliz merkezinde incelemelerde bulunuldu.

Açılış törenine, Orta Kaymakamı ve Şabanözü Kaymakam Vekili Ökkeş Yusuf İnce, kurum müdürleri ve sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: AA / Kadir Uğuz
500

