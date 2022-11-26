Saatin kaç olduğunu öğrenmek için 112'yi aramışlar Elazığ'da 112'ye yapılan asılsız çağrılar çığırından çıktı: 500 bin çağrının 400 bini asılsız Elazığ'da Acil Çağrı Merkezini hastalar için değil kişisel ihtiyaçlar için arıyorlar Elazığ 112 Acil Çağrı Merkezine 1 Ocak 2022'den bu yana...

Saatin kaç olduğunu öğrenmek için 112'yi aramışlar

Elazığ'da 112'ye yapılan asılsız çağrılar çığırından çıktı: 500 bin çağrının 400 bini asılsız

Elazığ'da Acil Çağrı Merkezini hastalar için değil kişisel ihtiyaçlar için arıyorlar

ELAZIĞ - Elazığ 112 Acil Çağrı Merkezine 1 Ocak 2022'den bu yana gelen yaklaşık 573 bin çağrı geldi. Bu çağrılardan 400 bini gereksiz çağrı olarak kayıtlara geçti. Bazı vatandaşların saati öğrenmek için 112'yi aramaları bu kadarına da pes dedirtti.

İçişleri Bakanlığınca acil çağrıların tek merkezde toplanması amacıyla kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi yaklaşık 2 yıl önce Elazığ'da yeni binasında hizmet vermeye başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi, 1 Ocak 2022 tarihinden bu yana 572 bin 720 çağrıyı çağrı karşıladı. Bu çağrılardan 172 bin 225'inin asıl vaka olduğu belirtilirken, 400 bin 496 çağrının ise asılsız veya gereksiz çağrı olduğu bildirildi. Yine yıl içinde çağrı merkezini rahatsız eden 6 kişiye Kabahatler Kanunu çerçevesinde 561 lira idari para cezası kesildiği aktarıldı. Gereksiz olarak çağrı merkezini arayanlardan bazılarının 'Saat kaç', 'Kişisel İhtiyaç' ve ' Karayolları, elektrik, doğalgaz ve su arızası' şeklinde ilginç taleplerde bulunduğu öğrenildi.

"Her saniye bizim için çok önemli"

Ciddi derecede asılsız veya gereksiz çağrı aldıklarını ve bunun için vatandaşlardan duyarlı olmaları noktasında uyarılarda bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Cihat Top, "Çağrı merkezimizde çağrı karşılayıcı personelimizle birlikte emniyet, jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık ve orman personelleri 112 çatısı altında görev almaktadır. Bu yılın başından kasım ayına kadar çağrı merkezimize gelen 572 bin 720 çağrıyı çağrı karşılama personelleri yanıtlamış olup, bunun 172 bin 225 adet asıl vaka olurken 400 bin 496 asılsız çağrıya maruz kalmıştır. Asılsız çağrıların fazla oluşu gereksiz yerlere meşgul etmeleri, bilgi amaçlı ve danışma hattı olarak kullanmalarını sonucudur. Vatandaşlarımızdan ricamız, 112 Acil Çağrı Merkezi numarasını gereksiz yere meşgul etmemeleri, acil durumda hizmete alınma hakkına duymaları gerekmektedir. Her saniye bizim için çok önemli, saniyede can kurtarabilirsiniz" dedi.

"Kişisel ihtiyaçlarını buradan karşılamayı düşünenler oluyor"

112 Acil Çağrı Merkezinde görev yapan acil çağrı karşılayıcı personellerden Mevlüt Emre Orhan ise "Burada vatandaşlara olabildiğince hızlı hizmet vermeye çalışıyoruz. Biz hızlı hizmet vermeye çalışırken birçok gereksiz vaka ile karşılaşabiliyoruz. Bunlara örnek, elektrik, su ve doğalgaz arızası yaşayanlar arıyor, karayolları bilgi danışma hattı olarak arayan var. Hastane randevusu için arayan var. Aslında burası acil çağrı merkezi olduğu için bunları kapsamamaktadır. Dolayısıyla vatandaşlarımızın sadece acil durumlarda 112'yi aramalarını tavsiye ediyoruz. Bunların yanında birçok ilginç olaylarla da karşılaşabiliyor. Saatin kaç olduğunu soran vatandaşlarımız oluyor ya da kişisel ihtiyaçlarını buradan karşılamayı düşünenler oluyor. Bunların önüne geçebilmek için vatandaşlarımızın daha bilinçli davranması gerekiyor" şeklinde konuştu.