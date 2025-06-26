Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
Haber Videosu

Bir hastanede görevli hemşire, rutin kan sonuçlarına bakarken kendi hamile olduğunu tesadüfen fark etti. Ekranda gördüğü sonuç karşısında büyük şaşkınlık yaşayan hemşire, durumu meslektaşıyla paylaştı. İkili, sevgiyle sarılarak bu sürpriz haberi birlikte kutladı.

Hastanede görevli bir hemşire, sıradan bir gününde hayatının en büyük sürpriziyle karşılaştı. Rutin kan sonuçlarını kontrol ederken kendi ismine ait verilere göz atan hemşire, sonuçlarda hamile olduğunu fark etti. Gördüklerine inanamayan genç kadın, bir süre ekran karşısında donup kaldı.

ARKADAŞINI ÇAĞIRDI

Şaşkınlığını üzerinden atan hemşire, hemen bir arkadaşını yanına çağırarak sonucu ona da gösterdi. İkili, bu beklenmedik güzel haberi gözyaşları ve sarılmalar eşliğinde kutladı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Sağlık
Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz! Çantayla önlem aldı

Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıYıldızkan:

İnsanoğlunun doğal olarak hamile kalması ne zamandan beri Haber değeri taşımaya başladı haberler. com.İnsanların çocuk yapmak için birleştiklerıi zamanıda haber yapın bari...

Yorum Beğen110
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Ülkece bu haberi bekliyorduk, bu haberi yayınlayan hamile galiba

Yorum Beğen107
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMURAT AKYOL:

Haber haber olalı böyle salak haber görmedi.

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTugrul Abus:

Demekki rutin olarak kanda gebelik testine baktırıyordu. Rutin testlerde gebelik çıkarmı hiç :)

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerman genç :

Bıktık şu hamile haberi alıpta havalara uçanlardan parti düzenleyenlerden kadın erkek bırakın şu tripleri artık yaa

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan Çakır'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...

Uğurcan'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...
Erdoğan'ın 3 talebine Trump'ın verdiği onay Yunan'ı alarma geçirdi

Fotoğraf komşuyu rahatsız etti! Trump'tan Erdoğan'ın 3 talebine onay
Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

Tanka tırmanıp patlayıcıyı içine bıraktı, ortalık kan gölüne döndü
Bir kaza 30 yıllık hasreti bitirdi

Bir kaza 30 yıllık hasreti bitirdi
Rakam bile belli oldu! 25 yaşındaki yıldız Süper Lig'e geri dönüyor

Rakam bile belli oldu! Milli yıldızımız Süper Lig'e geri dönüyor
Plajda şıklık yarışı! Melisa Döngel cesur elbisesiyle sahile damga vurdu

Güzel oyuncudan cesur dekolte! Belden kalçaya uzanıyor
Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak! Termometrelerde sert düşüş

Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak
Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı hakkkında vahim suçlama

Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı için vahim suçlama
Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı

Türkiye onu yakından tanıyor! İHA, tarlaya acil iniş yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.