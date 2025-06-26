Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
Bir hastanede görevli hemşire, rutin kan sonuçlarına bakarken kendi hamile olduğunu tesadüfen fark etti. Ekranda gördüğü sonuç karşısında büyük şaşkınlık yaşayan hemşire, durumu meslektaşıyla paylaştı. İkili, sevgiyle sarılarak bu sürpriz haberi birlikte kutladı.
Hastanede görevli bir hemşire, sıradan bir gününde hayatının en büyük sürpriziyle karşılaştı. Rutin kan sonuçlarını kontrol ederken kendi ismine ait verilere göz atan hemşire, sonuçlarda hamile olduğunu fark etti. Gördüklerine inanamayan genç kadın, bir süre ekran karşısında donup kaldı.
ARKADAŞINI ÇAĞIRDI
Şaşkınlığını üzerinden atan hemşire, hemen bir arkadaşını yanına çağırarak sonucu ona da gösterdi. İkili, bu beklenmedik güzel haberi gözyaşları ve sarılmalar eşliğinde kutladı.