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Rusya, ölen veba enstitüsü çalışanının temaslılarında veba vakası görülmedi dedi

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Rospotrebnadzor, Sibirya'da hayatını kaybeden veba enstitüsü çalışanıyla temaslı kişilerde veba vakası görülmediğini açıkladı. Kurum, son 10 gün içinde bulaşıcı hastalık bildirilmediğini ve testlerde işle bağlantılı mikroorganizma bulunmadığını duyurdu.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Sibirya'da geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden veba araştırma enstitüsü çalışanıyla teması olan kişiler arasında veba vakasına rastlanmadığını duyurdu.

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde laboratuvar teknisyeni olarak çalışan 28 yaşındaki kadının 2 Ekim Cuma günü şüpheli bir enfeksiyon sonucu hayatını kaybetmesinin ardından uluslararası düzeyde yaşanan salgın endişesi sürüyor. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) tarafından yapılan açıklamada, ölen laboratuvar çalışanıyla temas eden kişiler arasında son 10 gün içinde herhangi bir bulaşıcı hastalık vakasının bildirilmediği ifade edildi. Ayrıca yapılan kapsamlı testler sonucu hayatını kaybeden laboratuvar teknisyeninin vücudunda işiyle bağlantılı herhangi bir mikroorganizmaya rastlanmadığı aktarıldı. Yetkililer, önlem olarak karantinaya alınanların yüzde 60'ının karantinadan çıktığını belirtti. Rus yetkililer, durumun kontrol altında olduğunu ifade etti.

Rus medyası, olayın ardından yaklaşık 200 kişinin karantinaya alındığını bildirmişti.

"Rusya, daha fazla bilgi paylaşmalı"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise İzlanda'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın laboratuvarı çalışanının ölümüyle ilgili daha fazla bilgi paylaşması gerektiğini ifade etti. Bakan Rubio, "Bence Rusya'nın dünyaya daha fazla bilgi paylaşması elbette bir zorunluluk. Durumu saat saat çok yakından takip ediyoruz" dedi. Rubio, durumun daha ciddi olduğunun ortaya çıkması durumunda ABD'nin Rusya'ya yardım etmek için "tedbirleri" olduğunu, ancak müdahale etmeden önce daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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