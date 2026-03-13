Genç yaşta kolon kanserine yakalanan hasta Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde şifa buldu

Ailesinde üç kuşaktır kolon kanseri görülen 28 yaşındaki Serhat Coşkun, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki erken tanı sayesinde robotik cerrahiyle sağlığına kavuştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, anneannesi, annesi ve dayısında da aynı hastalık görülen Coşkun'a, ailesel risk nedeniyle gerçekleşen rutin kontroller sırasında ortaya çıkan demir eksikliği üzerine yapılan tetkikler sonucunda kolon kanseri teşhisi konuldu.

Bunun üzerine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilen robotik cerrahi operasyonuyla kalın bağırsağının büyük bölümü alınan Coşkun'un tedavisi başarıyla tamamlandı.

Genetik faktörler genç yaşta kanser riskini artırıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Demiryas, özellikle genç yaşta görülen kolon kanserlerinde genetik faktörlerin önemli rol oynadığını, ailesel polipozis sendromu gibi kalıtsal hastalıkların kolon kanserine zemin hazırlayabildiğini belirtti.

Bu tür hastalıklarda aile bireylerinin taranmasının hayati önem taşıdığına dikkati çeken Demiryas, riskli ailelerde taramaların genellikle hastalığın görüldüğü yaştan yaklaşık 10 yıl önce başlatıldığını vurguladı.

Demiryas, genç yaşta görülen kolon kanserlerinin büyük bölümünde genetik yatkınlığın belirleyici olduğunun altını çizerek, "Ailesel polipozis sendromu gibi hastalıklarda kanser gelişme riski oldukça yüksektir. Bu nedenle yalnızca hastanın değil, tüm aile bireylerinin taranması gerekir. Bu sayede kanser gelişmeden önce polipler tespit edilip tedavi edilebilir." bilgisini verdi.

Serhat Coşkun'un da ailesinde kolon kanseri öyküsü bulunduğu için düzenli takip altında olduğuna işaret eden Demiryas, genç hastada demir eksikliğinin önemli bir uyarı bulgusu olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Demiryas, kolonoskopide kalın bağırsağın son bölümünde kanserli poliplerin tespit edildiğini, hastaya robotik cerrahi yöntemiyle ameliyat yapıldığını kaydetti.

Robotik cerrahinin özellikle kalın bağırsak ve rektum cerrahisinde önemli avantajlar sağladığını vurgulayan Demiryas, bu yöntemin cerraha yüksek hassasiyetle çalışma imkanı sunduğunu, hastalarda ameliyat sonrası ağrının daha az olduğunu ve iyileşme sürecinin daha hızlı ilerlediğini belirtti.

Demiryas, robotik cerrahi sayesinde hastaların kısa sürede ayağa kalkabildiğini, Coşkun'un da ameliyat sonrası kemoterapiye ihtiyaç duymadığını, sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Erken tanı avantajı oldu

Tedavi sonrası kısa sürede sağlığına kavuşan Serhat Coşkun ise ailesindeki hastalık öyküsü nedeniyle düzenli kontroller yaptırmasının erken tanı açısından büyük avantaj sağladığını ifade etti.

Demir eksikliği dışında herhangi bir şikayeti olmadığından bahseden Coşkun, taramalar sayesinde hastalığın erken evrede tespit edilip ameliyatla tamamen tedavi edildiğini belirtti.