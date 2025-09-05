Robotik Cerrahi ile Böbrek Tümörlerinde Hızlı İyileşme

BÖBREK tümörlerinin çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğini ve tesadüfen yapılan görüntülemelerle fark edildiğini söyleyen Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış, "Robotik cerrahi böbrek tümörlerinde hem hastaya hem de cerraha büyük kolaylık sağlıyor ve iyileşme süresini kısaltıyor" dedi.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış, küçük ve orta boyutlu tümörlerde böbreğin yalnızca hastalıklı kısmının çıkarılabildiğini, robotik cerrahinin bu süreçte önemli avantajlar sağladığını belirtti.

'BÖBREK TÜMÖRLERİ ÇOĞUNLUKLA TESADÜFEN FARK EDİLİYOR'

Prof. Dr. Atış, böbrek tümörlerinde klasik bulguların yan ağrısı, idrarda kanama veya karın bölgesinde şişlik şeklinde görülebildiğini, ancak çoğunlukla tesadüfen yapılan görüntüleme yöntemlerinde tespit edildiğini ifade etti. Prof. Atış, "Eğer kitle küçük boyuttaysa genellikle hiçbir belirti vermeden karşımıza çıkıyor. Bu noktada kitlenin boyutuna, yerine ve hastaya ait özelliklere göre tedavi planı belirliyoruz" dedi.

'BÖBREĞİN TAMAMI ALINMIYOR'

Özellikle 4 santimetrenin altındaki tümörlerde böbreğin yalnızca problemli kısmının çıkarıldığı 'parsiyel nefrektomi' ameliyatını tercih ettiklerini belirten Prof. Dr. Atış, "7 cm'nin altındaki tümörlerde de uygun vakalarda yine parsiyel nefrektomi uygulanabiliyor. Bu işlemleri artık kapalı yöntemler, yani laparoskopik veya robotik cerrahi ile gerçekleştiriyoruz. Robotik cerrahi bu noktada bize ciddi kolaylıklar sağlıyor" diye konuştu.

'ROBOTİK CERRAHİ HASTA KONFORUNU ARTIRIYOR'

Robotik cerrahinin hasta konforunu artırdığını vurgulayan Prof. Dr. Atış, "Hastalarımızın hastanede kalış süresi çok daha kısa oluyor, ameliyat sırasında kanama minimal seviyede seyrediyor ve operasyon süresi kısalıyor. Ayrıca kozmetik açıdan da çok daha iyi sonuçlar elde edilebiliyor" dedi.

Robotik cerrahinin en önemli faydalarından birinin hızlı iyileşme olduğunu söyleyen Prof. Dr. Atış, "Bu yöntemle ameliyat olan hastalar genellikle iki gün içinde sağlıklı bir şekilde taburcu ediliyor. Bu da hem hasta hem de hekim için önemli bir avantaj sağlıyor" ifadelerini kullandı.