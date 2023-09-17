Rize'de "A'dan Z'ye Endoskopik Ultrasonografi Etkinliği" düzenlendi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) ve Türk Gastroenteroloji Derneğince (TGD) "A'dan Z'ye Endoskopik Ultrasonografi Etkinliği" gerçekleştirildi.

Rize'de bir otelde düzenlenen ve 3 gün süren etkinliğe, Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 100 gastroenteroloji uzmanı katıldı.

Etkinliğin son gününde RTEÜ Tıp Fakültesi gastroenteroloji bölümünde, alanında uzman 20 gastroenteroloğun hastalar üzerinde yaptığı endoskop ultrasonografi uygulamaları video konferans yöntemiyle oteldeki katılımcılara izletildi.

Uygulama sırasında hekimlerin hastalara koyduğu tanılar, eğitimi veren uzmanlarca değerlendirildi.

RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, gazetecilere, Türkiye'nin dört bir yanından gelen alanında uzman hekimlerin, genç akademisyenlere cihazı kullanma, tanı ve tedavi yöntemlerini anlattığını ve deneyimlerini paylaştığını söyledi.

"En zor işlemlerin hepsini Türkiye'de yapabilme kapasitemiz var"

TGD Başkan Yardımcısı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müjde Soytürk ise 3 gün süren çok önemli bir tıp eğitiminin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Canlı vakalar üzerinde çok büyük işlemler yapıldığını kaydeden Soytürk, şöyle konuştu:

"Bilenen normal metotlarla teşhisi konulamamış olgulara teşhis konuldu. Hastalar için büyük fayda sağladığımızı düşünüyorum. Bunun yanında ayrıca burada genç gastroenterologlar, tecrübeli gastroenterologlarla eğitim gerçekleştirdi. Ülkemizde daha iyi nasıl gastroenterolog yetiştirebiliriz, bunu için çalışıyoruz. Şuna inanın, gastroenterologlarımız dünyadakilerle boy ölçüşebilecek düzeyde. Dünyada yapılan en zor işlemlerin hepsini Türkiye'de yapabilme kapasitemiz var."

RTEÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Remzi Adnan Akdoğan da endoskopik ultrasonografi cihazını yaklaşık bir yıldır hastanelerinde kullandıklarını dile getirdi.

Eğitimin çok faydalı geçtiğini vurgulayan Akdoğan, "Buradaki hastalarımızın teşhis ve tanılarıyla ilgili ciddi bir konsey yapıldı. Hastalar için en iyi tedavi metoduna karar verildi." dedi.