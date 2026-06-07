Refahiye'de göğüs ağrısı geçiren hasta hava ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Ağmusa köyünde göğüs ağrısı şikayeti yaşayan 70 yaşındaki Nail Ünlü, hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Hastanın bulunduğu bölgenin merkeze uzaklığı ve sağlık durumunun değerlendirilmesi sonucu hava ambulansı talep edildi.

Karayolu ulaşımının güç olması nedeniyle sağlık ekipleri hastaya yaya olarak ulaştı. Jandarma, UMKE ekipleri ve köy muhtarının desteğiyle bulunduğu noktadan alınan hasta, ambulansa taşındı.

Hava ambulansının köye iniş yapmasının mümkün olmaması üzerine hasta, pilot tarafından belirlenen uygun bir alana nakledildi. Buradan helikopter ambulansa alınan Ünlü, Erzincan Havalimanı'na ulaştırıldı.

Havalimanında hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen hasta, daha sonra Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kalp hastalığı ve anjiyografi öyküsü bulunduğu belirtilen hastanın ilk değerlendirmelerde genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı