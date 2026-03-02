'İftarda aşırı hızlı yemek kalbi zorlayabilir'

RAMAZAN'da sık yapılan hatalara değinen Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Doğan, "Ramazan'da en sık yapılan hata, gün boyu aç kaldıktan sonra iftarda çok hızlı ve aşırı miktarda yemek yemektir. Bir anda fazla ve yağlı yemek tüketmek kalp atışını hızlandırır, tansiyonu yükseltebilir ve kalbin iş yükünü artırır. Aşırı tuz tüketimi tansiyon krizine zemin hazırlayabilir. Şekerli ve gazlı içecekler kan şekerinde ani yükselme yaparak çarpıntıya neden olabilir" dedi.

İstinye Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Doğan, kalp hastalarının oruç tutup tutamayacağına hastalığın türü ve kontrol düzeyine göre karar verilmesi gerektiğini belirterek, Ramazan ayında dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

'İLAÇ DÜZENİNE ÖZEN GÖSTERİLMELİ'

Kalp hastalarının oruç tutarken nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatan Doç. Dr. Doğan, şu bilgileri paylaştı:

"En önemli konu ilaç düzenidir. Özellikle idrar söktürücü kullanan hastalarda gün içinde sıvı kaybı, tansiyon düşmesine ve böbrek fonksiyonlarının bozulmasına yol açabilir. İlaç saatleri Ramazan'a göre ayarlanmalı ve hiçbir ilaç kendi kendine kesilmemelidir. İftar ile sahur arasında yeterli miktarda su yavaş yavaş içilmeli, bir anda aşırı sıvı alınmamalıdır. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, ciddi çarpıntı, baş dönmesi veya bayılma hissi olursa oruç bırakılmalıdır."

'PIHTI TEHLİKESİNE DİKKAT EDİLMELİ'

Kalp hastalığı olan bireylere oruç konusunda önerilerde bulunan Doç. Dr. Doğan, "Kan sulandırıcı kullanan hastalar ilaç saatlerini mutlaka doktorlarına danışarak düzenlemelidir. Bu ilaçların atlanması pıhtı riskini artırabilir. Uzun süreli susuzluk kanın yoğunluğunun artmasına ve benzer bir risk artımına neden olabilir. İftar ve sahur arasında su tüketimi dengeli şekilde yayılmalı, uyku düzeni mümkün olduğunca korunmalıdır. Tansiyon hastaları evde düzenli ölçüm yapmalı ve değerlerde ciddi değişiklik olursa doktora başvurmalıdır" dedi.

'DOĞRU BESLENME KALBE FAYDA SAĞLAYABİLİR'

Sağlıklı bir şekilde tutulan orucun kalbe faydasının olabileceğine değinen Doç. Dr. Doğan, "Bilimsel çalışmalar, dengeli beslenildiğinde ve aşırıya kaçılmadığında orucun kilo kontrolüne yardımcı olabileceğini, kan şekeri ve kolesterol düzeylerinde iyileşme sağlayabileceğini göstermektedir. Bu durum kalp-damar riskini azaltabilir. Ancak iftarda aşırı ve yağlı yemek tüketmek, tuzu artırmak veya yeterince su içmemek bu olası faydaları ortadan kaldırır. Yani fayda, doğru beslenme ve düzenli ilaç kullanımına bağlıdır" ifadelerini kullandı.

BESLENME DÜZENİ NASIL OLMALI?

Kalp hastaları için Ramazan'da beslenmenin hafif, dengeli ve porsiyon kontrollü olması gerektiğini belirten Doç. Dr. Doğan, "İftara çorba veya hafif bir başlangıç yapıp birkaç dakika ara vermek, ani tansiyon dalgalanmasını önlemeye yardımcı olur. Sebze yemekleri, salata, ızgara balık veya tavuk gibi hafif proteinler tercih edilmelidir. Tuz tüketimi azaltılmalı, işlenmiş ve paketli gıdalardan kaçınılmalıdır. Sahur mutlaka yapılmalı ve uzun süre tok tutan lifli besinler tercih edilmelidir"açıklamasında bulundu.

'KIZARTMA VE HAMUR İŞİNDEN UZAK DURULMALI'

İftarda kızartma ve ağır hamur işleri yerine fırın, ızgara veya haşlama yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Doğan, "Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar veya meyve daha uygundur. Sahurda yumurta, yoğurt, az tuzlu peynir ve tam buğday ekmeği gibi protein ve lif içeren besinler gün boyu daha dengeli enerji sağlar. Salam, sucuk gibi işlenmiş et ürünleri ve fazla tuz tansiyonu yükseltebilir; aşırı çay ve kahve ise sıvı kaybını artırabilir" dedi.

HANGİ KALP HASTALIKLARINDA ORUÇ SAKINCALI?

Bazı kalp hastalığı olan bireylerde orucun sakıncalı olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Doğan, "Son 3 ay içinde kalp krizi geçirenler, yeni stent takılanlar, yeni bypass ameliyatı olanlar, ileri kalp yetmezliği olanlar, ciddi kapak darlığı bulunanlar, kontrol altına alınamayan ritim bozukluğu yaşayanlar ve ciddi tansiyon düşüklüğü sorunu olan kişiler için oruç genellikle önerilmez. Ayrıca kalp hastalığına ileri böbrek yetmezliği eşlik ediyorsa risk artar" diye konuştu.

'KALP SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEYEN DURUMLAR'

Ramazan'dan en sık yapılan hatalara değinen Doç. Dr. Doğan, "Ramazan'da en sık yapılan hata, gün boyu aç kaldıktan sonra iftarda çok hızlı ve aşırı miktarda yemek yemektir. Bir anda fazla ve yağlı yemek tüketmek kalp atışını hızlandırır, tansiyonu yükseltebilir ve kalbin iş yükünü artırır. Aşırı tuz tüketimi tansiyon krizine zemin hazırlayabilir. Şekerli ve gazlı içecekler kan şekerinde ani yükselme yaparak çarpıntıya neden olabilir. Gün içinde hiç su içmeyip iftarda yetersiz sıvı almak ya da tam tersine bir anda aşırı sıvı tüketmek de dolaşımı zorlayabilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı