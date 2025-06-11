Rabia Asel'in Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te 5'inci kattaki balkondan otomobilin üzerine düşen 1,5 yaşındaki Rabia Asel'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Yakın zamanda taburcu edileceği belirtiliyor.

1) 5'İNCİ KATTAN OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞEN RABİA ASEL'İN SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

SİİRT'te, 5'inci kattaki evlerinin balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düşüp yaralanan 1,5 yaşındaki Rabia Asel D.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği, yakın zamanda taburcu edileceği belirtildi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kooperatif Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Rabia Asel D., 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek, park halinde bulunan 26 TU 740 plakalı otomobilin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rabia Asel, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tedaviye alınan Rabia Asel'in sağlık durumunun iyi olduğu, yakın zamanda taburcu edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
DEM Parti, Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişinin ismini paylaştı: Faydalı olacağını düşünüyoruz

DEM Parti, Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişinin ismini paylaştı
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu

5 büyükşehirde seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
Burcu Özberk, Bali'deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini iddia etti

Fiyat artışlarına tepki gösterdi, Türkleri suçladı: Biri de akrabam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
Beşiktaş, Osayi'den sonra Fenerbahçe'nin bir yıldızını daha istiyor

Beşiktaş'a Osayi'den sonra Fenerbahçe'den bir yıldız daha
İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı! Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı, harita değişti
Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor
Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor

Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor
İhanetin bedeli ağır oldu! Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi

İhanetin bedeli ağır oldu! Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi
Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'un yeni modeli yollara çıkıyor! İşte beklenen satış fiyatı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.