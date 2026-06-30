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Prof. Dr. Türkoğlu: Biocomplex B11, saç dökülmesi ilacı minoksidilin etkisini yüzde 73 artırıyor

Prof. Dr. Türkoğlu: Biocomplex B11, saç dökülmesi ilacı minoksidilin etkisini yüzde 73 artırıyor
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Biota Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Türkoğlu, Biocomplex B11'in minoksidile göre saç köklerini besleme ve büyümeyi destekleme etkisinin yüzde 73 arttığını açıkladı.

BİOTA Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Türkoğlu, "Yaptığımız araştırmaya göre tescilli ürünümüz Biocomplex B11'in minoksidilin saç köklerini beslemek ve büyümesini desteklemek açısından etkisini yüzde 73 artırıyor" dedi.

Farklı ülkelerden alanında uzman isimlerin katıldığı Avrupa Dermatoloji ve Veneroloji Kongresi (EADV 2026) Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirildi. Biota Laboratuvarları Ar-Ge Merkezi bu kongreye Biota'nın geliştirdiği Biocomplex B11 isimli etkinliği klinik olarak ıspatlanmış bitkisel extrenin saç dökülmesine karşı etkin bir ilaç olan minoksidil ile in vitro karşılaştırılmasına ait sonuçları sundu.

PROF. DR TÜRKOĞLU: YAPTIĞIMIZ BU ÇALIŞMA SAÇ DÖKÜLMESİ TEDAVİSİNDE BİZİ DE ŞAŞIRTAN ÇOK OLUMLU SONUÇLAR VERDİ

Çalışmaya yönelik konuşan Biota Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Türkoğlu, "Yaptığımız bu çalışma saç dökülmesi tedavisinde bizi de şaşırtan çok olumlu sonuçlar verdi. Biocomplex B11 hücre kültürü deneylerinde ölçülen protein seviyeleri bakımında minoksidile benzer bir profil oluşturdu, ayrıca Biocomplex B11'in minoksidil ile birlikte kullanımı ölçülen parametrelerde saç dökülmesini önleme yönünde yorumlanabilecek sinerjik bir etki gösterdi" dedi.

Prof. Dr. Türkoğlu “Daha teknik olarak bilgi vermek gerekirse Minoksidil tek başına Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF) seviyelerini yaklaşık yüzde 43 artırırken, Biocomplex B11 ile kullanıldığında bu artış yüzde 73'e kadar yükseldi, bu sonuca göre Biota Laboratuvarları'nın tescilli ürünü Biocomplex B11'in minoksidilin saç köklerini beslemek ve büyümesini desteklemek açısından etkisini anlamlı bir şekilde artırıyor" diye konuştu.

"HÜCRE SEVİYESİNDE SAÇ DÖKÜLMESİ İLE MÜCADELEDE OLUMLU ETKİ GÖSTERECEK"

Prof. Dr. Türkoğlu, "Araştırmada ayrıca Biocomplex B11'in, minoksidil ile birlikte lokal olarak kullanıldığında saç dökülmesinde rol oynayan inflamatuvar faktörleri ve testosteronu DHT'ye dönüştüren SRD5A2 enzimini çok daha güçlü şekilde baskıladı. Hücresel büyüme faktörü, antienflamatuvar sitokinler, ayrıca saç dökülmesinde önemli bir parametre olan SRD5A2 bu çalışma sonucunda hem minoksidil, hem Biocomplex B11 ve çok daha etkin olarak ikisinin birlikte kullanılmasıyla hücre seviyesinde saç dökülmesi ile mücadelede olumlu bir etki göstereceği sonucu rapor edilmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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