Prof. Dr. Özkaya, grip sezonu erken başladı diyerek risk grubuna ekimde aşı önerdi

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, okulların açılmasıyla çocuklar arasında hızla yayılan grip benzeri enfeksiyonların ailelere de bulaştığını belirterek, bu yıl grip sezonunun beklenenden erken başladığına dikkat çekti. Özkaya, özellikle risk grubundaki vatandaşlara grip aşısını ekim ayı içerisinde yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Hafif boğaz ağrısı, öksürük ve ateş gibi belirtilerle kendini gösteren grip benzeri enfeksiyonların, okulların açılmasıyla birlikte çocuklar arasında yayılım gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Şevket Özkaya, çocukların hastalığı çoğunlukla bir iki gün içerisinde hafif atlattığını, ancak virüsleri evlerine taşıyarak aile bireylerine bulaştırdığını kaydetti. Bu durumun yetişkinlerde görülen grip vakalarının artmasına ve iş gücü kaybına yol açtığını belirtti.

"Grip sezonu beklenenden erken başladı"

Grip mevsiminin beklenen zaman ve bölgelerde başlamadığını dile getiren Özkaya, grip virüsünün mutasyon geçirme biçimleri nedeniyle salgınların zamanını ve seyrini önceden tahmin etmenin zor olduğunu söyledi. Yeni bir virüs mutasyonunun tespit edildiğini belirten Özkaya, şu ana kadar ağır seyreden, hastaneye yatış gerektiren vakaların bildirilmediğini ifade ederek mevcut tablonun daha çok hafif belirtilerle seyreden bir salgına işaret ettiğini kaydetti.

Risk grubundakilere aşı uyarısı

Grip sezonunun erken başlamasının vatandaşları hazırlıksız yakalamış olabileceğine dikkat çeken Özkaya, bazı kişilerin henüz aşı yaptırma fırsatı bulamadığını, aşı yaptıranların bir kısmında ise bağışıklığın gelişmesi için yeterli süre geçmemiş olabileceğini ifade etti. Özellikle risk grubunda bulunan vatandaşlara grip aşılarını kasım ayını beklemeden ekim ayı içerisinde yaptırmalarını öneren Özkaya, aşının gribe karşı korunmada önemli bir araç olduğunu vurguladı.

"Bu kış bizi neyin beklediğini bilmiyoruz"

Covid-19 pandemisi döneminde grip vakalarının belirgin şekilde azaldığını hatırlatan Özkaya, insanların yeniden bir araya gelmeye başlaması ve maske kullanımı ile sosyal mesafe gibi önlemlerin gevşetilmesinin ardından 2024 ve 2025 yıllarında grip vakalarında artış görüldüğüne dikkat çekti. Grip sezonunun bu kış ne kadar şiddetli geçeceğinin henüz bilinmediğini belirten Özkaya, salgının seyrinin takip edildiğini dile getirerek vatandaşların kendilerini korumak için grip aşısını ihmal etmemeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı