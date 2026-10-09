Haberler

Prof. Dr. Özkaya, grip sezonu erken başladı diyerek risk grubuna ekimde aşı önerdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Prof. Dr. Özkaya, grip sezonu erken başladı diyerek risk grubuna ekimde aşı önerdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Prof. Dr. Şevket Özkaya, okulların açılmasıyla çocuklarda yayılan grip benzeri enfeksiyonların ailelere bulaştığını ve sezonun beklenenden erken başladığını belirtti. Risk grubundakilere aşıyı ekim ayında yaptırmalarını öneren Özkaya, ağır vakaların bildirilmediğini söyledi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, okulların açılmasıyla çocuklar arasında hızla yayılan grip benzeri enfeksiyonların ailelere de bulaştığını belirterek, bu yıl grip sezonunun beklenenden erken başladığına dikkat çekti. Özkaya, özellikle risk grubundaki vatandaşlara grip aşısını ekim ayı içerisinde yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Hafif boğaz ağrısı, öksürük ve ateş gibi belirtilerle kendini gösteren grip benzeri enfeksiyonların, okulların açılmasıyla birlikte çocuklar arasında yayılım gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Şevket Özkaya, çocukların hastalığı çoğunlukla bir iki gün içerisinde hafif atlattığını, ancak virüsleri evlerine taşıyarak aile bireylerine bulaştırdığını kaydetti. Bu durumun yetişkinlerde görülen grip vakalarının artmasına ve iş gücü kaybına yol açtığını belirtti.

"Grip sezonu beklenenden erken başladı"

Grip mevsiminin beklenen zaman ve bölgelerde başlamadığını dile getiren Özkaya, grip virüsünün mutasyon geçirme biçimleri nedeniyle salgınların zamanını ve seyrini önceden tahmin etmenin zor olduğunu söyledi. Yeni bir virüs mutasyonunun tespit edildiğini belirten Özkaya, şu ana kadar ağır seyreden, hastaneye yatış gerektiren vakaların bildirilmediğini ifade ederek mevcut tablonun daha çok hafif belirtilerle seyreden bir salgına işaret ettiğini kaydetti.

Risk grubundakilere aşı uyarısı

Grip sezonunun erken başlamasının vatandaşları hazırlıksız yakalamış olabileceğine dikkat çeken Özkaya, bazı kişilerin henüz aşı yaptırma fırsatı bulamadığını, aşı yaptıranların bir kısmında ise bağışıklığın gelişmesi için yeterli süre geçmemiş olabileceğini ifade etti. Özellikle risk grubunda bulunan vatandaşlara grip aşılarını kasım ayını beklemeden ekim ayı içerisinde yaptırmalarını öneren Özkaya, aşının gribe karşı korunmada önemli bir araç olduğunu vurguladı.

"Bu kış bizi neyin beklediğini bilmiyoruz"

Covid-19 pandemisi döneminde grip vakalarının belirgin şekilde azaldığını hatırlatan Özkaya, insanların yeniden bir araya gelmeye başlaması ve maske kullanımı ile sosyal mesafe gibi önlemlerin gevşetilmesinin ardından 2024 ve 2025 yıllarında grip vakalarında artış görüldüğüne dikkat çekti. Grip sezonunun bu kış ne kadar şiddetli geçeceğinin henüz bilinmediğini belirten Özkaya, salgının seyrinin takip edildiğini dile getirerek vatandaşların kendilerini korumak için grip aşısını ihmal etmemeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Okan Buruk'u korkutan gelişme! Futbolcularını tek tek uyardı

"Yapmayın, istemiyorum" diyerek bütün takımı uyardı
Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü

Akılalmaz olay! Kaldırıp yere vurarak öldürdü
Atilla Taş'ın evlat acısı! Ünlülerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi

Atilla Taş'ın evlat acısı! Ünlülerden peş peşe başsağlığı mesajları
Fon vurgununda 214 kişi isim isim tespit edildi! 187 milyar 653 milyonun iadesi istenecek

Fon krizinde 214 isim tek tek tespit edildi! Devlet enselerinde
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teoman'ın 'Zamparanın Ölümü' performansında kadın sanatçıyla samimi anları

"Zamparanın Ölümü"nü söylerken kadın solistle samimi anlar yaşadı
Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde! Çuvalla parayı verip alacak

Para var huzur var! Milli kalecimizi de alıyor
Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınların korku dolu anları

Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınlara büyük şok

Ceylana plastik yediren adama tepki gecikmedi

Hayvana eziyet eden adama unutamayacağı ders
Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar günü! Tuğyan'ın avukatı adliyeye korumalarla geldi

Güllü davasında dikkat çeken ayrıntı! Tuğyan'ın avukatı korumalarla geldi
Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor

Gazi yasağa isyan etti: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmadı
Suudi Arabistan diken üstünde! Husiler hedef aldı, yolcu uçağı küle döndü

Ülke diken üstünde! Husiler vurdu, koca uçak bu hale geldi