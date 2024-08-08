Prof. Dr. Orhan Şen: Öksürmek ve hapşırmakla fıtık oluşabiliyor

Beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Günümüzde fıtık hastalarının arttığını belirten profesör, bu artışın sebeplerini de anlattı.

"ÖKSÜRMEK VEYA HAPŞIRMAKLA FITIK OLUŞABİLİYOR"

Bel fıtığının oluşum nedenlerinin her şeyden önce ailesel etmenler ile bağlantılı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Orhan Şen, "Ailesel ve çevresel nedenlerden dolayı günümüzde bel fıtığı sayısı arttı. Masa başında çalışma ve hareketsiz yaşam, kaslarda zayıflığa yol açtığı için en ufak bir ağırlık kaldırmada veya bazen öksürmekle, hapşırmakla fıtık oluşabiliyor. Burada öksürmek, hapşırmak veya kabızlık nedeniyle ıkınmak fıtığın nedeni değil. Bunlar tetikleyen nedenler." ifadelerini kullandı.

"BEL FITIĞINDA BEL AĞRISI OLMAZ"

Her kalça ve bel ağrısının bel fıtığı olmadığını söyleyen Şen, "Bel fıtığında bel ağrısı olmaz. Eğer fıtığınız alt seviyelerdeyse, ayak topuğunuza kadar gelen bir ağrı olur. Fıtığınız üst seviyelerdeyse yine kalçada dizlere kadar gelen bir ağrı söz konusu. Bel fıtığının tipik ağrısı 'kalçanın içini oyan' bir ağrıdır. Bunun dışında bel ağrısı kesinlikle fıtık ağrısı değildir." dedi.