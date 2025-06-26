Prof. Dr. Orhan Şen: Mimiklerinde azalma gördüğünüz kişide parkinson olabilir

Prof. Dr. Orhan Şen: Mimiklerinde azalma gördüğünüz kişide parkinson olabilir
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Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Nörolojik hastalıklar hakkında önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Şen, Parkinson ve Alzheimer hastalıklarının erken belirtilerine dikkat çekti. Kadınlarda özellikle mimik kaybı, hareket yavaşlığı ve dengesizlik belirtilerinin belirleyici olduğunu belirtti.

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Programda Parkinson hastalığından Alzheimer'a, motor fonksiyon bozukluklarından normal basınçlı hidrosefaliye kadar birçok nörolojik sağlık sorununa dair önemli bilgiler paylaştı. Özellikle kadınlarda görülen belirtilere dikkat çeken Prof. Dr. Şen, hastalıkların erken teşhisinde mimik kaybı, hareket yavaşlığı ve dengesizlik gibi belirtilerin belirleyici olduğuna dikkat çekti.

PARKİNSON'DA MİMİK KAYBI UYARI SİNYALİ OLABİLİR

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Şen, Parkinson, Alzheimer ve normal basınçlı hidrosefali gibi nörolojik hastalıklar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kadınlarda bazı belirtilerin daha sık görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Şen, özellikle mimik kaybı, hareket yavaşlığı ve dengesizlik gibi ipuçlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

PARKİNSON'DA İLK BELİRTİ MİMİK AZALMASI OLABİLİR

Prof. Dr. Orhan Şen, Parkinson hastalığının motor fonksiyonlarda azalma ve hareketlerde yavaşlıkla kendini gösterdiğini söyledi. "Bir kişinin mimiklerinde belirgin azalma varsa Parkinson'dan şüphelenmek gerekir" diyen Şen, bu hastalığın kadınlarda daha sık görülebildiğini belirtti.

HİDROSEFALİDE DENGESİZLİK VE UNUTKANLIĞA DİKKAT

Normal basınçlı hidrosefali hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Şen, bu rahatsızlıkta üçlü belirti grubunun öne çıktığını söyledi: "Dengesizlik, unutkanlık ve idrar kaçırma bu hastalığın tipik özelliklerindendir. Bu bulgulara sahip bireylerin mutlaka bir uzmana başvurması gerekir."

MENOPAZ SONRASI RİSK ARTIYOR

Programda kadın sağlığına yönelik uyarılarda da bulunan Prof. Dr. Şen, "Menopoz döneminde yoğun ateş basması ve terleme yaşayan kadınlarda Alzheimer ve demans riskinin daha yüksek olduğunu gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı. Bu tür semptomların ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Haberler.com / Musa Kara - Sağlık
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