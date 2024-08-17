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Prof. Dr. Orhan Şen: Ensede bir ağrı varsa tansiyon olabiilir

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Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, ensede hissedilen ağrının tansiyonun bir göstergesi olabileceğini belirtti. İş yerinde yaşanan gerginlik ve stresin tansiyonu yükseltebileceğini ifade eden Şen, bu durumun beyin kanamasına kadar gidebileceğini söyledi. Şen, ensede ağrı hissedenlerin mutlaka bir kardiyoloji uzmanına görünmeleri gerektiğini vurguladı.

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Şen, ensede hissedilen ağrının tansiyonun bir göstergesi olabileceğini belirtti.

Şen, sözlerine şöyle devam etti;

"HONTEL, ÇALIŞILAN GÜN TAKILMALI"

"Kişi, iş yerinde geriliyor. O gerginliğe bağlı tansiyon yükseliyor. Bu kişinin honteli çalıştığı gün takılmalı. O kişiye bunu anlatmazsanız, hontel istirahat ettiği gün takılırsa sonuçları normal çıkar. 'Tansiyon hastası değilsin' dersiniz gönderirsiniz. Bir gün iş yerinde birisine sinirlenir, tansiyonu yükselir ve beyin kanamasıyla acil servis, yoğun bakıma kadar gelir olay."

"ENSEDE BİR AĞRI VARSA TANSİYON OLMA İHTİMALİ VAR"

"O yüzden ensede bir ağrı varsa tansiyon olma ihtimali var. Bana göre, yoğun bakımda beyni kanamış olanları, damar tıkanıklığı olanları çok sık görüyoruz. İstiyoruz ki bunlar bize gelmesin, o yüzden öncelikle bunu vurguluyorum. Mutlaka kardiyoloji uzmanına görünüp ona uygun tedavi görmesi lazım."

Haberler.com / Berkan Tayfun - Sağlık

Orhan Şen Tansiyon Sağlık Haberler

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