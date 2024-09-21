Prof. Dr. Gökalp Öner, Harvard'dan Tüp Bebek ve İlaç Geliştirme Üzerine Mezun Oldu

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, Harvard Tıp Fakültesi'nden 'Tüp bebekte yapay zeka' ve 'İlaç geliştirme' üzerine çift yandal yaparak mezun oldu. Öner, mezuniyet töreninde diplomasını Filistinli çocuklara atfederek, "Hiçbir çocuk ölmesin" dedi.

Kayseri System Hastanesi Direktörü ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, tüp bebekte kişiye özel tedavi, en doğru sperm ve embriyo konusunda yapay zeka projesi geliştirdi. Prof. Dr. Öner, geliştirdiği proje ile 2023 yılı eylül ayında Harvard Tıp Fakültesi Yüksek Lisans Programı'na kabul edildi. Harvard Tıp Fakültesi'nden hem 'Tüp bebekte yapay zeka' hemde 'İlaç geliştirme' üzerine çift yandal yapan Öner, mezun oldu. Öner, mezuniyet töreninde diplomasını Filistinli çocuklara atfederek, "Hiçbir çocuk ölmesin" dedi.