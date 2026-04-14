Haberler

Parkinson yaşam kalitesini etkiliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Medicana Sivas Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Şeyda Figül Gökçe, Parkinson hastalığının yaşam kalitesini etkileyen önemli bir durum olduğunu ve hastalığın belirtileri ile erken dönemde fark edilmesinin önemini vurguladı.

Medicana Sivas Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Şeyda Figül Gökçe, halk arasında hareket hastalığı olarak bilinen parkinsonun yaşam kalitesini etkilediğini belirtti.

Gökçe, yaptığı yazılı açıklamada, parkinsonun beyinde hareketleri kontrol eden sinir hücrelerinin zamanla dejenerasyona uğraması sonucu ortaya çıktığına dikkati çekti.

Hastalığın çoğunlukla yaşlanmaya bağlı geliştiğini vurgulayan Gökçe, özellikle 50 yaş sonrası görülme sıklığının arttığını ve nadiren de olsa daha genç yaşlarda ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Hastalığın temelinde hareket koordinasyonunda bozulma olduğunu belirten Gökçe, "Parkinson hastalarında hareketlerde yavaşlama, kaslarda sertlik, titreme, duruş bozukluğu ve denge kaybı gibi bulgular ön plandadır. Ancak titreme her hastada görülmeyebilir." açıklamasında bulundu.

Titremenin genellikle istirahat halinde ve çoğunlukla tek taraflı başladığını dile getiren Gökçe, zamanla vücudun diğer tarafına da yayılabileceğini aktardı.

Gökçe, bunun yanı sıra hastalarda öne eğilme, mimiklerde azalma, yürümede yavaşlama gibi belirtilerin de sık görüldüğüne dikkati çekti.

Dopamin üretiminden sorumlu sinir hücrelerinin zamanla kaybı, hastalığın ilerleyici bir seyir göstermesine neden olduğunu vurgulayan Gökçe, "Bu süreç genellikle yavaş ilerlediği için belirtiler başlangıçta hafif olabilir ve çoğu zaman gözden kaçabilir. Erken dönemde koku alma duyusunda azalma, uyku bozuklukları ve hafif hareket yavaşlığı gibi bulgular hastalığın habercisi olabilmektedir. Bu nedenle parkinson hastalığında erken belirtilerin fark edilmesi ve uzman değerlendirmesi, hastalığın seyrini kontrol altına almak açısından büyük önem taşımaktadır. Hastalarda terleme bozukluğu, ciltte yağlanma, ağrı, salya artışı, idrar problemleri, cinsel fonksiyon bozuklukları, depresyon ve ileri evrelerde bunama gibi farklı belirtiler de görülebilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

