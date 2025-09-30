Paratiroid Bezlerinin Sağlık Üzerindeki Önemi

TİROİDİN çevresinde yer alan mercimek büyüklüğündeki paratiroid bezlerinin, küçük olmalarına rağmen vücudun kalsiyum dengesini belirleyen hayati organlar olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hüsnü Aydın, "Paratiroid bezi hastalıkları kemik erimesinden böbrek taşlarına kadar pek çok probleme yol açabilir' dedi.

Sonbaharda artan halsizlik ve depresif ruh halinin arkasında yalnızca yoğun tempo veya mevsim değişimi değil, ciddi bir sağlık sorunu da yatabiliyor diyen Medipol Sağlık Grubu'ndan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hüsnü Aydın, "Paratiroid bezlerinde oluşan büyüme halsizlik, depresyon, böbrek taşı ve kemik kırıkları gibi ciddi sorunlara yol açabilir" dedi.

'KALSİYUM DENGESİZLİĞİ BÖBREK VE KEMİKLERE ZARAR VERİYOR'

Boynun ön kısmında tiroid bezinin çevresinde bulunan 4 küçük paratiroid bezinden birinin büyümesi durumunda kanda kalsiyum seviyesinin yükseldiğini belirten Doç. Dr. Aydın, "Bu durum böbreklerde taş oluşumuna, kemiklerde erimeye ve kırıklara yol açabilir. Aynı zamanda unutkanlık, depresyon ve halsizlik gibi günlük yaşamı etkileyen şikayetlere de neden olabilir" dedi. Doç. Dr. Aydın, paratiroid adenomunun kesin tedavisinin cerrahi olduğunu vurgulayarak, "Emin ellerde yapılan operasyonlarda komplikasyon riski oldukça düşüktür. Başarılı bir cerrahiyle hasta tamamen sağlığına kavuşabilir" diye konuştu.

'DÜZENLİ KONTROLLER KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR'

Halsizlik, yorgunluk, depresif belirtiler, tekrarlayan böbrek taşları ve kemik erimesi yaşayanların mutlaka kalsiyum ve parathormon değerlerini kontrol ettirmesi gerektiğini belirten Aydın, düzenli takiplerin erken tanı için hayati önem taşıdığını ifade etti.