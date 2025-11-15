Pamukkale Üniversitesi'nde Psikiyatrik Rehabilitasyonda Sanatın Gücü

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Habib Kızıltaş Psikiyatri Hastanesi'ndeki merkezde tedavi gören hastalar, tiyatro, müzik, resim, ebru, seramik ve el sanatları kurslarına katılarak rehabilite ediliyor.

Hastanenin Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'ne başvuranların öncelikle rahatsızlıkları belirlenerek takibine başlanıyor.

Psikiyatrist, psikolog ve sosyal hizmet uzmanları, ilk olarak hastanın yaşam kalitesini düşüren ve sosyal yaşamını olumsuz etkileyen sorunları inceleyerek uygun tedaviyi hazırlıyor.

Daha sonra hastaların üzerindeki olumsuz etkinin azaltılması amacıyla sohbet, tiyatro, müzik, resim, ebru, seramik ve el sanatları gibi uğraş terapileri düzenleniyor.

Halk eğitimi merkezinden gelen usta eğiticiler tarafından etkinlik düzenlenerek hastaların rehabilitasyonu sağlanıyor.

Merkezin sorumlusu Doç. Dr. Ayşe Nur İnci Kenar, AA muhabirine, merkezde şizofreni, ağır ruhsal ve işlevsellik kaybı olan hastaları sanatla rehabilite etmeye çalıştıklarını söyledi.

Hastaneye ait araçla hastaların evlerinden alınarak merkeze getirildiğini belirten Kenar, el işi, drama, resim ve spor atölyelerinde uygun rehabilitasyon programlarının uygulandığını dile getirdi.

Kenar, kurs sonrası uygun hastalarının istihdam edilmesi konusunda gerekli desteğin verildiğini belirtti.

"Üreten ve üretken birey olmalarını sağlıyoruz"

Merkezde yaklaşık 280 danışana hizmet verdiklerini anlatan Kenar, şöyle konuştu:

"Burada hazırladıkları ürünlerin satışını yaparak ya da bir beceri kazanıp o beceriyle çalışmaya başlayan danışanlarımız da var. Bugüne kadar evde tüketen bireylerken biz, üreten ve üretken bireyler olmalarını sağlıyoruz. Hem kendilerine öz güvenleri hem de aileye katkıları artıyor."

"Daha öz güvenli oldum"

Tedavi için gelen hastalardan Ahmet Sarıkaya, merkezde resim ve drama gibi birçok dersten faydalandığını anlattı.

Sarıkaya, düzenli gelmeye başlayınca sağlık sorunlarındaki değişimi fark ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Artık yatarak tedavi görmüyorum. O faydasını gördüm. Drama dersi konuşmamı değiştirdi ve daha öz güvenli oldum. Sosyalleşmemi sağladı. El işi dersi ellerimi daha iyi kullanmamı sağladı. Hocalarımın desteğiyle daha sosyal oldum ve kendimi ifade edebiliyorum. Bu sayede tedavim sağlıklı bir şekilde devam ediyor."

Fatma Arslan da kurslarla tanıştıktan sonra hayatında çok büyük değişiklikler yaşadığını dile getirdi.

Etkinlikler sayesinde zamanı dolu dolu geçirdiğini ifade eden Arslan, "Hatta 'Daha fazla olsa da eve gitmesek.' diyoruz. Çok iyi geldi, kendimi tanıdım. Hastalık sürecinde doktorlarımız bize çok yardımcı oluyorlar. Buraya seve seve geliyorum çünkü burası pozitif enerji veriyor." diye konuştu.