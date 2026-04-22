Özel Adatıp Hastanesi'nde yenilenen Ağız ve Diş Sağlığı birimi hizmete açıldı

Özel Adatıp Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Birimi'ni düzenlenen bir törenle hizmete sundu. Törene katılan Sakarya Valisi, Belediye Başkanı ve Milletvekili sağlık yatırımlarının önemini vurguladı.

Özel Adatıp Hastanesi'nin yenilenen Ağız ve Diş Sağlığı Birimi düzenlenen törenle kapılarını açtı. Törene, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya katıldı.

Törende konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "Sağlık alanındaki her yeni yatırım, hem vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmakta hem de ilimizin sağlık turizmi potansiyeline katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise "Şehrimizin sağlık altyapısını güçlendiren bu tür yatırımlar, vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet almasına önemli katkı sunuyor" dedi. AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya ise, özel sektörün sağlık yatırımlarının kamu hizmetlerini desteklediğini ifade ederek, yeni birimin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri yenilenen birimi gezdi, tören çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
