Özbekistanlı sağlık profesyonellerine destek

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde Özbekistanlı sağlık profesyonellerine yönelik uluslararası eğitim programı tamamlandı.

Hastanenin uluslararası bilimsel iş birlikleri kapsamında düzenlediği ve Özbekistan'ın köklü sağlık kuruluşlarından Respublika İxtisoslashtirilgan Onkologiya va Radiologiya İlmiy-Amaliy Tibbiyot Markazi hastanesinden gelen 2 anestezi uzmanı ile farklı branşlarda görev yapan 11 hemşirenin katıldığı yaklaşık 3 haftalık gözlem ve eğitim programı başarıyla tamamlandı.

Programın kapanış törenine Sağlık Bakım Hizmetleri yöneticileri de katılarak misafir sağlık profesyonellerine desteklerini bir kez daha ortaya koydu. Katılımcılara katılım belgeleri, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Esra Dişçi tarafından takdim edildi. Başhekim Prof. Dr. Atila Eroğlu, Özbekistanlı misafir sağlık profesyonellerine mesleki hayatlarında üstün başarılar dileyerek hastanenin kapılarının her zaman onlara açık olduğunu ve iki ülke arasındaki sağlık iş birliğinin gelecekte de sürmesi yönündeki temennilerini paylaştı.Tören, katılımcılarla gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Gönül coğrafyamızda köklü bir yeri bulunan kardeş ülke Özbekistan ile bu anlamlı eğitim programı aracılığıyla uluslararası sağlık eğitimine katkı sunmaktan ve bilgi paylaşımını güçlendirmekten büyük memnuniyet duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyor; tüm katılımcılara yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı