Özbekistanlı çocuğun hayatı için yardım çağrısı

KERİM UĞUR

Özbekistan asıllı ailenin çocuğu olan Müslimakhon Ulukbekova, kemik iliği nakli olabilmesi için yaklaşık 2 milyon toplanamazsa bir hafta içinde hayatını kaybedecek. Yaptığı birçok yardımlar nedeniyle yardım ettiği kişiler tarafından " İzmir'in Meleği" ve "Hasta Yavruların Annesi" adını alan Berrin Güner, küçük kız için seferber olurken 4 yaşındaki küçük kız ise "Hastanede yatmaktan sıkıldım gidip parklarda oynamak istiyorum. Ne olur yalvarırım ne olur benim sesimi duyun, ne olur beni kurtarın" diyerek yarım çağrısı yaptı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan ve lösemi teşhisi konulan Özbekistan asıllı küçük Müslimakhon Ulukbekova'nın ailesi İzmirli hayırsever Berrin Güner'e ulaşarak yardım çağrısında bulundu. Güner, Ulukbekova ailesi ile birlite İzmir'deki tedavilerinin ardından tedavinin devamı için Antalya'yadaki özel hastaneye gitti.

"TEDAVİ İÇİN HASTANE HASTANE GEZDİK"

Müslimakhon Ulubekova'nın annesi ile birlikte çektiği videoyu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Berrin Güner, "Sabahtan beri hastane hastane verak evrak koşturduk. O donör senin bu donör benim o üniversite senin bu üniversite benim gezdik ve son çaremiz Medical Park Antalya oldu. Müslime iyi değil bunu daha önce de paylaşmıştık ve ne yazık ki Müslime için bir haftamız var ve eğer bir hafta içerisinde tedavi için gereken 75 bin doları yani yaklaşık 2 trilyonu toplayamazsak ne yazık ki Müslima artık aramızda olmayacak" dedi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLMADIĞI İÇİN PARA İSTENİYOR"

Güner, tedavi için istenen paranın hastanın Türk vatandaşı olamadığı için istendiğine dikkat çekerek yaşanan olaya isyan ederek şunları söyledi:

"Biz de bir başka ülkeye gitsek belki bizden de bu ücret istenecek ama herşeye rağmen burada 4 yaşında bir çocuğun hayatı söz konusu bu bir günde toplanabilecek bir para değil. Eğer bu parayı getirmezseniz hiçbir şekilde bu çocuğu donör'e kabul etmiyoruz hiçbir hastane bu çocuğa donör kabul etmiyor. Bu çocuk Özbekistanlı ve Müslüman. 4 yaşındaki bir çocuğun bütün hayatı 75 bin dolarda eğer bu para verilmezse Müslima yok. Orada boynunu büküp bekleyen çocuğun hayatı sadece bu 75 bin dolara bağlı. Ben bu parayı nasıl toplarım, tek başıma ne yapabilirim. Herkese sesleniyorum bu çocuğa ses verin bir hafta süreniz var eğer süre içinde bu para toplanmazsa çocuğu getirmeyin dediler. Herkesin elini vicdanına koysunlar. Sizler de el verin"

"NE OLUR YALVARIRIM.... LÜTFEN BENİ KURTARIN"

4 yaşındaki Müslimakhon Ulukbekova ise sosyal medyadan yayınlanan videosunda yardım çağrısında bulunarak "Parklarda oynama istiyorum. Lütfen bana yardım edin. Sıkıldım hastanede yatmaktan evime gidip parklarda oynamak istiyorum. Lütfen bana umut olun. Ne olur yalvarırım ne olur benim sesimi duyun, ne olur beni kurtarın" diye konuştu.