Oy kullandığı okulda kalp krizi geçiren yaşlı adam ilk yardımla hayata böyle tutundu Yaşlı adamın kalp krizi geçirmesi ve müdahale edilmesi kamerada İlk yardım yapan AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan: "İlk yardım bilen insanların etrafımızda olması hepimiz için büyük bir şans"...

Oy kullandığı okulda kalp krizi geçiren yaşlı adam ilk yardımla hayata böyle tutundu

Yaşlı adamın kalp krizi geçirmesi ve müdahale edilmesi kamerada

İlk yardım yapan AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan :

"İlk yardım bilen insanların etrafımızda olması hepimiz için büyük bir şans"

"Kalp krizi geçiren adamın oğlu Yasin Taş:

"Samet başkan bir kalp masajı ve solunum yardımı yapmış sağ olsun teşekkür ederim"

SAKARYA - 14 Mayıs seçim günü Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde oyunu kullanmak için gittiği okulda sıra beklerken kalp krizi geçiren 66 yaşındaki Oktay Taş isimli vatandaş, o esnada orda bulunan AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı ve İlk Yardım Eğitmeni Samet Çağlayan'ın müdahalesiyle hayata tutundu. Kalp krizi geçiren vatandaşa müdahale edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanmaya gittiği Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi'ndeki İnönü İlkokulunda 66 yaşındaki Oktay Taş isimli vatandaş bir anda yere yığıldı. Durum sağlık ekiplerine bildirilirken, o esnada okulda bulunan AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, yaşlı adamın yanına giderek ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Nefes kontrolü ve kalp masajının ardından bölgeye gelen sağlık ekiplerine teslim edilen Taş, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği anlar güvenlik kamerasına yansırken Çağlayan o anları anlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Oktay Taş'ın okul koridorunda beklediği esnada yere düşmesi, vatandaşların paniklemesi ve Çağlayan'ın müdahale edildiği anlar yer alıyor.

"İlk yardım eğitimi altında bilezik alınabilecek en iyi kişisel eğitimlerden bir tanesi"

Yaşlı adama ilk yardımı yapan AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, "Milletvekillerimiz ve belediye başkanımızla İnönü Okulumuzu ziyaret ettiğimiz vakit vatandaşların seslenmesi üzerine olay yerine gittim. Vatandaşımızın kalp krizi geçirdiğini gördüm. Hemen nefesle bilinç kontrolü yaptığımda olmadığını fark ettim ve yapılması gereken şey temel yaşam desteği, masaj ve nefes olarak uygulamaya başladım. Allah'a şükür orada da kendine gelir gibi oldu sonrasında tekrar devam etti. Ambulans ekiplerimiz de hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. Daha sonrasında ambulans ekiplerimize devrettik. İnşallah iyi olacak, haberlerini bekliyoruz" dedi.

"İlk yardım eğitimi altın bir bilezik"

Çağlayan, "İlk yardım eğitimi altın bir bilezik. Alınabilecek en iyi kişisel eğitimlerden bir tanesi. Hayatımız boyunca bizimle devam edecek bilgiler. Profesyonel olarak bu işi de yapıyorum eğitmenlik anlamında ama her vatandaşımızın mutlaka ilkyardım eğitimi alması gerekiyor. İlk ardım çok basit şeyler tabii ki biz doktor veya hemşire olmuyoruz ama öğrendiğimiz bir iki el hareketi hayat kurtarıcı müdahaleye dönüşebiliyor. O yüzden mutlaka herkesin ilkyardım bilincini, ilk yardım kültürünü ve bilincini arttırması gerekir. Ailesiyle görüşüyoruz, dualar ediyoruz, şu anda uyutuyorlar yoğun bakımda ama gelen haberler iyileşeceği yönünde uyarılara tepki veriyormuş" diye konuştu.

"İlkyardım bilen birinin orada olması Oktay abi için son derece önemliydi"

İlkyardımın öneminden söz eden Çağlayan, "Nefes durduktan sonra beyin ölümü gerçekleşmesi için maksimum 3 ile 5 dakikalık bir süre var. Ben yaklaşık bir buçukuncu dakikada oradaydım. 5 dakikadan sonrası genellikle olumsuz sonuçlanıyor çünkü beyin ölümü gerçekleştirdiğinden dolayı. Yani benim veya başka birinin orada olması Oktay abi için son derece önemliydi. Ama bana da bir şey olduğu zaman inşallah ilkyardım yapmayı bilen biri denk gelebilir. Ambulans ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde olay yerine intikal ediyorlar ama 3-5 dakika içerisinde olay yerine gelemeyebiliyorlar gerek trafik olsun, adresin doğru verilmemesi olsun. O yüzden ilkyardım bilen insanların etrafımızda olması hepimiz içim büyük bir şans" şeklinde konuştu.

"İlk yardımın önemini anlıyoruz başkanın orada bulunması bile bir şans bence"

Kalp krizi geçiren adamın oğlu Yasin Taş, "Babam 66 yaşında oy kullanmak için İsmet İnönü İlkokuluna gidiyor o sırada ben evden tam çıkış yapıyordum telefon geldi, 'Babanız fenalaştı' diye daha sonra ben evden direkt okula geçtim. Ambulans gelmişti zaten ambulansla hastanenin acil kısmına getirdik. İlk söylenen iki kez kalbi durmuş. Acilde daha sonra müdahale edildi ve şuan yoğun bakımda kendisi 72 saat kadar uyutuluyor tedbir amaçlı olarak. Daha sonra telefonla ulaşıldı okulda ilk birinci ya da ikinci dakikada tam hatırlamıyorum müdahale edilmiş Samet başkan bir kalp masajı ve solunum yardımı yapmış sağ olsun teşekkür ederim, yardımcı olmuş Allah razı olsun. İlk yardım yapılmamış olsaydı doktorların da demiş olduğu gibi daha büyük kalıcı hasar da meydana gelmiş olabilirdi. İlk yardımın önemini anlıyoruz başkanın orada bulunması bile bir şans bence" ifadelerini kullandı.

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