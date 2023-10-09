Oxford Üniversitesi'nden 3D Baskılı Kök Hücrelerle Beyin Yaralanmaları Tedavi Edilebilir

Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, insan beyninin dış katmanı olan serebral korteksin mimarisini taklit edebilen 3D baskılı kök hücreler geliştirdi. Bu tekniğin potansiyel olarak beyin yaralanmalarını tedavi etmek için kullanılabileceği öne sürülüyor.

Bilimsel anlamda bir ilk olarak, Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, insan beyninin dış katmanı olan serebral korteksin mimarisini taklit edebilen 3D baskılı kök hücreler geliştirdi. Bu tekniğin potansiyel olarak beyin yaralanmalarını tedavi etmek için kullanılabileceği öne sürülüyor. Eğer genel anlamda kullanıma geçerse bu tekniğin çok faydalı olabileceği düşünülüyor.

3D yazıcıdan basılan kök hücreler nasıl çalışıyor?

Beyin yaralanmaları tipik olarak serebral kortekste ciddi hasara neden olarak hareket, biliş ve iletişim zorluklarına yol açar. Şu anda, hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen ciddi vakalar için etkili bir tedavi mevcut değildir. Bunu değiştirmeyi ümit eden araştırma ekibi, insan sinir kök hücrelerini 3 boyutlu olarak yazdırarak iki katmanlı bir beyin dokusu üretti.

Bu iki katmanlı beyin dokusunu üretebilmek için araştırmacılar, hastaların kendilerinden toplanan hücrelerden kolayca türetilebilen ve bağışıklık tepkisi riskini azaltan insan kaynaklı pluripotent kök hücreleri (hiPSC'ler) kullandılar. Başlangıçta, hiPSC'ler serebral korteksin iki ayrı katmanı için nöral progenitör hücrelere farklılaştırıldı.

Daha sonra, iki katmanlı bir beyin dokusu yapısı oluşturmak üzere basılan iki "biyomürekkep" üretmek için bir çözelti içinde süspanse edildiler. Özellikle fare beyinlerine implante edildiğinde yazdırılan kök hücreler, konakçı dokuyla hem yapısal hem de işlevsel entegrasyon gösterdi. Çalışmanın kıdemli yazarı Dr. Linna Zhou, elde edilen gelişmenin insanlar için de uygulanabilir olacağını söyledi.

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Çalışmanın kıdemli yazarı Dr. Linna Zhou, "Damlacık baskı tekniğimiz, canlı 3 boyutlu dokuları istenen mimarilerle tasarlamak için bir araç sağlıyor ve bu da bizi beyin hasarı için kişiselleştirilmiş implantasyon tedavilerinin yaratılmasına daha da yaklaştırıyor." açıklamalarını yaptı. İlerlemenin artarak süreceğini de belirtti.

Araştırmacılar artık tekniklerini daha da geliştirmeyi ve insan beyninin mimarisini daha gerçekçi bir şekilde taklit edebilecek karmaşık, çok katmanlı serebral korteks dokuları oluşturmayı hedefliyor. Beyin yaralanmalarının da ötesinde, bu 3D baskılı hücreler ilaç değerlendirmesine ve beyin gelişimi ve öğrenme hakkındaki bilgilerimize de fayda sağlayabilir.

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