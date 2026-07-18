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Tunceli'de sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşıyor

Tunceli'de sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşıyor
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Tunceli Ovacık İlçe Devlet Hastanesinde kurulan Diyaliz Ünitesi, 5 cihazla hasta kabulüne başladı. Kronik böbrek yetmezliği olan 7 hastaya haftalık 17 seans tedavi uygulanıyor. Bu sayede hastaların il merkezine sevk ihtiyacı azaldı.

Tunceli'nin Ovacık İlçe Devlet Hastanesinde kurulan Diyaliz Ünitesi hasta kabulüne başladı.

Ovacık İlçe Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan Diyaliz Ünitesi, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından hizmete açıldı. Ünitede 4 aktif, 1 yedek olmak üzere toplam 5 hemodiyaliz cihazıyla sağlık hizmeti sunulurken, kronik böbrek yetmezliği bulunan 7 hastaya haftalık toplam 17 seans hemodiyaliz tedavisi uygulanıyor.

Diyaliz Ünitesinin hizmete başlamasıyla birlikte Ovacık'ta yaşayan hastaların tedavilerine kendi ilçelerinde ulaşabilmeleri sağlanırken, il merkezine sevk ihtiyacı da önemli ölçüde azaltıldı. Böylece hasta ve hasta yakınlarının ulaşım yükü hafifletilirken, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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