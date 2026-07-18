Tunceli'de sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşıyor

Tunceli'nin Ovacık İlçe Devlet Hastanesinde kurulan Diyaliz Ünitesi hasta kabulüne başladı.

Ovacık İlçe Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan Diyaliz Ünitesi, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından hizmete açıldı. Ünitede 4 aktif, 1 yedek olmak üzere toplam 5 hemodiyaliz cihazıyla sağlık hizmeti sunulurken, kronik böbrek yetmezliği bulunan 7 hastaya haftalık toplam 17 seans hemodiyaliz tedavisi uygulanıyor.

Diyaliz Ünitesinin hizmete başlamasıyla birlikte Ovacık'ta yaşayan hastaların tedavilerine kendi ilçelerinde ulaşabilmeleri sağlanırken, il merkezine sevk ihtiyacı da önemli ölçüde azaltıldı. Böylece hasta ve hasta yakınlarının ulaşım yükü hafifletilirken, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı