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Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
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Adıyaman’da 15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da 15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Eğriçay Köprüsü yakınlarında Yusuf Emir P. (15) idaresindeki 03 PAB 898 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü Yusuf Emir P. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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