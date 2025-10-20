Haberler

Osteoporozda Risk Faktörleri ve Önlemler

Osteoporozda Risk Faktörleri ve Önlemler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Erhan Şükür, 20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü'nde kemik sağlığı ve osteoporoz hakkında önemli bilgiler paylaştı. Osteoporozun genetik, yaşam tarzı ve hormonal faktörler ile ilişkili olduğunu belirten Şükür, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve düzenli kontrollerin önemine değindi.

ORTOPEDİ ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erhan Şükür, halk arasında kemik erimesi olarak bilinen Osteoporoz'da, genetik yatkınlığın yanı sıra hareketsiz yaşam, yetersiz beslenme ve hormonal değişikliklerin de etkili olduğunu söyledi.

Sakarya Özel Adatıp Hastanesi'nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erhan Şükür, 20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü kapsamında kemik sağlığı ve osteoporoz hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Erhan Şükür, osteoporozun halk arasında 'kemik erimesi' olarak bilindiğini belirterek, "Bu hastalık kemiklerin daha kırılgan hale gelmesine yol açar. Özellikle ileri yaşlarda sık görülen bir durumdur ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir" dedi.

'RİSK FAKTÖRLERİNE DİKKAT'

Osteoporoz gelişiminde genetik yatkınlığın yanı sıra hareketsiz yaşam, yetersiz beslenme ve hormonal değişikliklerin de etkili olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şükür, "Özellikle menopoz sonrası kadınlarda ve ileri yaşlardaki bireylerde risk daha yüksektir. Düzenli sağlık kontrolleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kemik sağlığı açısından büyük önem taşır" ifadelerini kullandı.

'ÖNLEM ALMAK MÜMKÜNDÜR'

Kemik sağlığını korumak için dengeli beslenmenin, kalsiyum ve D vitamini alımının, düzenli egzersizin ve güneş ışığından faydalanmanın destekleyici olduğunu belirten Şükür, "Osteoporoz tamamen önlenemese de erken dönemde alınacak önlemlerle kemik kaybının hızı azaltılabilir" dedi.

Dünya Osteoporoz Günü'nün toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladığını vurgulayan Prof. Dr. Erhan Şükür, "Kemik sağlığını korumak her yaşta önemlidir. Düzenli kontroller ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla osteoporozun etkilerini azaltmak mümkündür" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü ifadeye götürüldü
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Beyaz Saray'daki gizli görüşme basına sızdı: Putin isterse seni yok eder

Trump o sözü duyunca haritayı yere fırlatmış: İsterse seni yok eder
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
O Ses Türkiye'nin finalistinden beklenmedik hata! Kim Milyoner'de 3. soruda elendi

Üçüncü soruda elendi! Panikleyen yarışmacı büyük hata yaptı
Hatay'da sağanak yağış heyelana neden oldu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi

Sağanak kenti fena vurdu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi
Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
37 yaşındaki dünyaca ünlü isimden 90 milyon dolarlık imza

37 yaşında 90 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı

İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı
Özel sağlık sigortasında yeni dönem! 1 Ocak 2026'da başlıyor

Sağlık sigortasında yeni dönem! Devrim gibi değişiklikler geliyor
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Arda Güler oyuna girdi ve maçın kaderini değiştirdi! 3 puan Real Madrid'in

Oyuna girdi, Real Madrid'i ipten aldı! Harikasın Arda
Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.