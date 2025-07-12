Osmaniye'de Organ Bağışı: Beyin Ölümü Gerçekleşen Gençten İki Hayata Umut

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Osmaniye'de trafik kazası sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki Özkan Keleş'in beyin ölümü gerçekleştikten sonra aile tarafından yapılan organ bağışı ile karaciğer ve böbreği iki hastaya nakledildi.

Osmaniye'de trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki gencin bağışlanan karaciğer ve böbreği 2 kişiye nakledildi.

Trafik kazası sonrası ağır yaralanarak Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Özkan Keleş'in 5 Temmuz'da beyin ölümü gerçekleşti.

Keleş'in ailesi, başka hastalara umut olması adına organ bağışında bulunma kararı aldı.

Beyin ölümü gerçekleşen Keleş'in karaciğer ve böbreği hastanede gerçekleştirilen operasyonla alındı.

Gencin karaciğeri hava yoluyla Bursa'ya, böbreği de kara yoluyla Gaziantep'e gönderilerek organ bekleyen hastalara nakledildi.

Nakil süreci ise Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğünce görüntülendi.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Sağlık
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