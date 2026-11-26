Osmaniye'de kalp damarlarında ileri derecede tıkanıklık bulunan kadın hasta, başarılı bypass ameliyatı ve 5 gün süren ECMO desteğinin ardından sağlığına kavuştu.

Osmaniye'de şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran kadının yapılan anjiyosunda kalp damarlarında ciddi tıkanıklıklar tespit edildi. Damarların anjiyo yöntemiyle açılamaması ve hastanın şikayetlerinin devam etmesi üzerine acil bypass ameliyatı gerçekleştirildi. Ameliyatta 4 damarına bypass yapılan hastanın kalp fonksiyonlarının yeterli seviyede olmaması nedeniyle kalp ve akciğer fonksiyonlarını destekleyen ECMO cihazı devreye alındı. Yoğun bakım ünitesinde 5 gün boyunca ECMO desteğiyle takip edilen hastanın kalp fonksiyonlarının toparlanması üzerine cihaz desteği sonlandırıldı. Bir süre daha hastanede tedavi gören kadın, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Ersoy, hastanın tedavi sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Hastamızın tıkalı olan 4 ana damarını başarıyla değiştirdik. Ameliyat sonrasında kalp kasılmaları yeterli değildi. Bunun üzerine ECMO cihazını bağlama kararı aldık. Bu cihaz, hastadan aldığı kanı oksijenlendirerek yeniden vücuda veriyor. Böylece kalbe ve akciğerlere dinlenme şansı tanımış olduk. Yoğun bakım sürecinde hastamızın kalp fonksiyonlarını her gün değerlendirdik. Beşinci günün sonunda kalbin destek olmadan kasılmaya başladığını tespit ettik. Hastamızı yeniden operasyona alarak, ECMO cihazını başarıyla çıkardık. Sonraki günlerde hastamızı solunum cihazından ayırdık ve servise devrettik. Takiplerinin ardından sağlıklı şekilde taburcu ettik. İkinci ay kontrolüne gelen hastamızın durumu gayet iyi" dedi.

Sağlığına kavuşan hastadan sağlık çalışanlarına teşekkür

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan kadın, operasyonu gerçekleştiren doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Çok iyiyim. Nefes darlığı gibi hiçbir sorunum kalmadı. Allah'a binlerce şükür. Hepinizden Allah razı olsun. Doktorlardan, hemşirelerimizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı