Haberler

Ortopedi uzmanından fındık üreticilerine hasat öncesi uyarı: "Fiziksel hazırlık yapmadan bahçeye girmeyin"

Ortopedi uzmanından fındık üreticilerine hasat öncesi uyarı: 'Fiziksel hazırlık yapmadan bahçeye girmeyin'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yaklaşan fındık hasadı öncesi uyarılarda bulunan Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Atilla Çıtlak, özellikle sarp ve engebeli arazilerde fındık toplayacak olan yöre halkının bahçelere girmeden önce kendilerini fiziksel olarak hazırlık yapmaları ve koruyucu ekipman kullanmaları gerektiğini söyledi.

Yaklaşan fındık hasadı öncesi uyarılarda bulunan Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Atilla Çıtlak, özellikle sarp ve engebeli arazilerde fındık toplayacak olan yöre halkının bahçelere girmeden önce kendilerini fiziksel olarak hazırlık yapmaları ve koruyucu ekipman kullanmaları gerektiğini söyledi.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Atilla Çıtlak, Karadeniz'in arazi yapısının fındık hasadını zorlaştırdığını belirtti. Prof. Dr. Çıtlak, "Giresun, dünyanın en kaliteli fındıklarının üretildiği bir bölge. Ancak arazilerimiz oldukça engebeli ve sarp. Bu nedenle hasat büyük ölçüde insan gücüyle gerçekleştiriliyor ve her yıl ciddi yaralanmalar yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl hastanemize başvuran 628 travma vakasının 48'i fındık hasadı sırasında meydana geldi. Bunun yanı sıra dal çarpmasına bağlı göz yaralanmaları ile alerjik reaksiyonlar nedeniyle başvurularda da belirgin artış gözlendi" dedi.

Hasat öncesi hazırlık hayati önem taşıyor

Fındık hasadının basit bir iş gibi görülmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Çıtlak, özellikle dik ve kaygan arazilerde çalışacak kişilerin gerekli önlemleri almalarının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Araziye yabancı olanlar, ileri yaştakiler ve düzenli fiziksel aktivite yapmayan kişilerin daha fazla risk altında bulunduğunu belirten Çıtlak, "Fındık hasadına başlamadan önce hem fiziksel olarak hazırlanılmalı hem de uygun ekipman kullanılmalıdır. Hasat, yalnızca bahçeye girip fındık toplamak değil, hazırlık ve güvenlik gerektiren bir süreçtir. Koruyucu gözlük, kaymayı önleyen uygun ayakkabı ve cildi koruyan giysiler mutlaka kullanılmalıdır. Aksi halde göz yaralanmaları, alerjik reaksiyonlar ve düşmeye bağlı kırıklarla sıkça karşılaşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı

Erdoğan'ın "Kökünü kazıyacağız" resti sonrası şafak operasyonu
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı

Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı
Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı

Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara’da şantajcı 'flört çetesi' çökertildi

Aşk tuzağıyla avladılar! İçeri giren 5 kuruşsuz çıktı
İspanya'yı sarsan göçmen akını! Zorla evlere girmeye başladılar

Kabus gibi! Akın eden yüzlerce göçmen zorla evlere girmeye başladı
İş yerini kana buladılar: Bunlara da 'yeni nesil' deniliyor

Geceyi kana buladılar! Bunlara da "yeni nesil" deniliyor
Aynı gün çiftleşip topluca öldüler

Aynı gün çiftleşip topluca öldüler
İstanbullular dikkat! Saat 12.00'den sonra bu yollar kapanacak

İstanbullular dikkat! Saat 12.00'den sonra bu yollar kapanacak
Samsun’da ambulans ile TIR çarpıştı: 3’ü sağlıkçı, 6 kişi yaralandı

Kavşaktaki bir anlık hata az daha faciaya neden oluyordu
İspanya'ya giren kaçak göçmenler arabaları ateşe verdi

Bu ne kin! Kaçak olarak girdikleri ülkede araçları ateşe verdiler