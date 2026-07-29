Ortopedi uzmanı uyardı: Hareketsizlik sandığınızdan daha tehlikeli

Yaşlanmanın sadece yaş almak olmadığını vurgulayan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Tecimel, hareketsiz yaşamın kas ve iskelet sistemini hızla yıprattığını söyledi. Boyun düzleşmesinin artık ortaokul çağındaki çocuklarda görüldüğünü belirten Tecimel, D vitamini eksikliği, uyku düzeni, kas kaybı ve doğru egzersiz alışkanlıklarına ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu.

"YAŞLANMAYI YAŞ ALMAKLA KARIŞTIRIYORUZ"

Yaş almanın her zaman yaşlanmak anlamına gelmediğini belirten Prof. Dr. Osman Tecimel, "Yaşlanmayı yaş almakla karıştırıyoruz." dedi.

Vücutta oluşan iltihabın yaşlanma sürecini hızlandırdığını ifade eden Tecimel, "İltihap, bizi yaşlandıran ve vücudumuzdaki dokuların bozulmasına sebep olan bir durum." diye konuştu.

"HAREKETSİZ İNSAN ÖLÜ İNSANDIR"

Hareketsiz yaşamın kas ve iskelet sistemine ciddi zarar verdiğini söyleyen Tecimel, "Bizim için hareketsiz insan ölü insandır." ifadelerini kullandı. Kas kaybının en önemli nedeninin hareketsizlik olduğuna dikkat çeken Tecimel, "Kas kaybının birinci sebebi hareketsizliktir." dedi.

"BOYUN DÜZLEŞMESİ ARTIK ÇOCUKLARDA GÖRÜLÜYOR"

Teknoloji kullanımının çocuklar üzerindeki etkilerine değinen Tecimel, "Boyun düzleşmelerini artık ortaokul çağındaki çocuklarda görmeye başladık." sözleriyle dikkat çekti.

"10 BİN ADIM ZORUNLULUK DEĞİL"

Toplumda yaygın olarak kabul gören 10 bin adım hedefinin bilimsel olarak kesin bir kriter olmadığını belirten Tecimel, "10 bin adım, bilimsel olarak yüzde yüz kanıtlanmış bir yürüme adımı değildir." ifadelerini kullandı.

"D VİTAMİNİ İÇİN EN DOĞRU SAAT 10 İLE 14 ARASI"

Türkiye'de D vitamini eksikliğinin oldukça yaygın olduğunu belirten Tecimel, "Türkiye'de istatistik olarak çok yüksek oranda insanımızda D vitamini eksikliği var." dedi. D vitamini sentezi için en uygun zaman dilimine de değinen Tecimel, "D vitamini almak için en güzel zaman saat 10 ile 2 arasıdır." diye konuştu.

"UYKU VE EGZERSİZ SAĞLIKLI YAŞLANMANIN ANAHTARI"

Sağlıklı yaşlanmada uykunun önemine vurgu yapan Tecimel, "Sağlıklı büyümek ve erken yaşlanmamak için uykuya dikkat etmemiz gerekiyor." dedi. Her yaş grubunun kendi fiziksel özelliklerine uygun egzersiz yapması gerektiğini belirten Tecimel, "Her yaşın kendi grubuna göre yapacağı sporlar var." ifadelerini kullandı.