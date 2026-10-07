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Ortopedi Uzmanı Aydın, sabah topuk ağrısının topuk dikeni olmayabileceğini söyledi

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Ortopedi Uzmanı Aydın, sabah topuk ağrısının topuk dikeni olmayabileceğini söyledi
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Zonguldak Ereğli'de Op. Dr. Hasan Aytekin Aydın, sabah ilk adımlardaki topuk ağrısına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Aydın, her topuk ağrısının topuk dikeni olmadığını, uygun ayakkabı ve egzersizlerle tedavi edilebileceğini, ağrı sürerse uzmana gidilmesi gerektiğini söyledi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Hasan Aytekin Aydın, özellikle sabah yataktan kalkıldığında ilk adımlarda hissedilen topuk ağrısının dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Topuk bölgesindeki her ağrının topuk dikeni olmadığını ifade eden Aydın, ayak tabanındaki plantar fasya dokusunun zorlanmasının da önemli bir neden olduğunu söyledi. Aydın, "Sabah ilk adımlarda veya uzun süre oturduktan sonra ayağa kalkıldığında topuk altında belirgin ağrı görülebilir. Hareket ettikçe ağrı azalabilir" dedi.

Uzun süre ayakta kalma, uygun olmayan ayakkabı kullanımı ve ayağa fazla yük binmesinin şikayetleri artırabileceğini belirten Aydın, ağrı yaşayanların bu durumları gözden geçirmesi gerektiğini kaydetti.

"Her ağrı topuk dikeni değildir"

Tedavinin hastanın durumuna göre belirlendiğini ifade eden Aydın, uygun ayakkabı, aktivite düzenlemesi, germe egzersizleri, tabanlık ve fizik tedavi gibi yöntemlerden yararlanılabildiğini söyledi.

Ağrının uzun sürmesi, şiddetlenmesi veya yürümeyi engellemesi halinde ortopedi uzmanına başvurulması gerektiğini belirten Aydın, "Topuk ağrısını yalnızca 'topuk dikenim var' şeklinde değerlendirmek doğru değildir. Ağrının nedeninin belirlenmesi, doğru tedavinin planlanması açısından önemlidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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