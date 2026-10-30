Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ortaca Tarım ve Orman Müdürlüğü Karadonlar'da kedi ve köpeklere kuduz aşısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ortaca Tarım ve Orman Müdürlüğü Karadonlar'da kedi ve köpeklere kuduz aşısı yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2026 kuduz aşılama kampanyası kapsamında Dereköy ve Karadonlar mahallelerinde kedi ve köpeklere kuduz aşısı uyguladı. Aşılamanın ilçe genelinde devam ettiği, koruyucu önlemlerin artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 2026 yılı kuduz aşılama kampanyası kapsamında kedi ve köpeklere yönelik aşılama çalışmaları gerçekleştirildi.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi ekipleri tarafından Dereköy ve Karadonlar mahallelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında kedi ve köpeklere kuduz aşısı uygulandı.

Kuduz hastalığının önlenmesi, hayvan sağlığının korunması ve halk sağlığına yönelik risklerin azaltılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarla hastalığa karşı koruyucu önlemlerin artırılması hedefleniyor.

Yetkililer, kuduzla mücadelede düzenli aşılamanın büyük önem taşıdığını belirterek hayvan sahiplerinin aşılama programlarına katılım sağlamasının önemine dikkat çekti. Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koruyucu hayvan sağlığı hizmetleri ve aşılama çalışmalarının ilçe genelinde devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 101 sitede yayınlandı.
Parlamentoda büyük arbede! Meşaleler yakıldı, şişeler havada uçuştu

Başbakanı hedef aldılar! Meclis'te ortalık savaş alanına döndü
Çanakkale'de feci kaza! Direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı, 2 genç hayatını kaybetti

Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü! 2 genç kurtulamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül soruşturmasında 11 kişi için daha gözaltı kararı verildi

Sarıgül soruşturmasında peş peşe gözaltılar! Okul müdürü de yakalandı
Kocasının yanındaki boş koltuğa oturmak istedi! Olan tüm yolculara oldu

Kocasının yanındaki boş koltuğa oturdu! Sonrası inanılır gibi değil
Anıtkabir'deki olay görüntü sonrası Dervişoğlu'ndan ilk açıklama

Partiyi karıştıran kare! Beklenen açıklama geldi
Artık saklamıyorlar! Devrim Özkan'dan Deniz Can Aktaş'a ilan-ı aşk

Torreira görmesin! Devrim Özkan'dan ilan-ı aşk
7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı! İçeriden çıkanlar korkunç

7 kayıp kadını arayan polis içeriye daldı! Evden çıkanlar kan dondurdu
Trump'ın karşısına Sovyet askeri kıyafetiyle çıktı

Kıyafeti görünce neye uğradığını şaşırdı
Kim Jong-un dünyaya gözdağı verdi! Yeni silahlarını ilk kez sergiledi

Bu bir ilk! Dünyaya resmen meydan okudu