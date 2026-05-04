Orta'ya atanan doktorlar hasta kabulüne başladı

Orta Devlet Hastanesine atanan doktorlar hasta kabulüne başladı.

Sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçeye ataması yapılan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nursema Kılıç ile Aile Hekimi Uzmanı Dr. Hilal Acar hasta kabulüne başladı.

İlçede acil polikliniğinde 6, Aile Sağlığı Merkezinde 3 ve Toplum Sağlığı Biriminde ise 2 doktor aktif olarak görev yapıyor.