Orman Yangınında Yaralanan İşçi Yoğun Bakımda Tedavi Ediliyor

Orman Yangınında Yaralanan İşçi Yoğun Bakımda Tedavi Ediliyor
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında yaralanan orman işçisi Kader Dereli, 2 ve 3'üncü derece yanıklarla birlikte akciğer hasarı nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Dereli'nin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında el, yüz ve bacaklarında 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluşan orman işçisi Kader Dereli'nin (38) yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. Dereli'nin yoğun sıcak ve duman nedeniyle akciğerlerinde hasar oluştuğu belirtildi.

Seyitgazi ilçesi ile rüzgarın etkisiyle sıçradığı Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü il sınırındaki orman yangınını söndürme çalışmalarına Denizli'den gelerek katılan Kader Dereli, dün şiddetli rüzgarın bir anda yön değiştirmesiyle yaralandı. Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Dereli, daha sonra itfaiye aracına bindirilerek yangın koordinasyon merkezine indirildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla alınan Dereli, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan muayenesinde el, yüz ve bacaklarında 2 ve 3'üncü derece yanık olduğu tespit edilen Denizlili orman işçisi Kader Dereli'nin yoğun sıcak ve yoğun duman nedeniyle akciğerlerinde de hasar oluştuğu tespit edildi. Şehir hastanenin yanık ünitesinde yoğun bakıma alınan Dereli'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, bugün yeniden ameliyat edileceği öğrenildi.

Denizli Orman Müdürlüğü'nde görevli olan Kader Dereli'nin tedavisi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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