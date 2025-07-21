Organ bağışında dijital dönem: Mecliste kabul edildi

Organ bağışında dijital dönem: Mecliste kabul edildi
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Sağlıkla ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni dönemde e-devlet üzerinden organ bağışı yapılabilecek.

TBMM'ye sunulan yasa değişikliği teklifi ile organ bağışı ve hasta onayı dijitalleşecek. Buna göre, bir kimse sağlığında vücudunun tamamını veya organ ve dokularını, tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlar için bıraktığını güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e- devlet Kapısı veya Sağlık Bakanlığınca kurulan bilişim sistemleri üzerinden beyan etmesi ya da resmi veya yazılı bir vasiyetle belirtmesi veya bu konudaki isteğini iki tanık huzurunda açıklaması halinde ölüden organ veya doku alınacak.

Organ bağışı beyanları, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Sağlık Bakanlığı merkezi kayıt sistemine kaydedilecek. Organ bağışı beyanları, beyan esnasında bağışçı tarafından belirlenen kişilere bildirecek ve bu kişiler haricindekilere beyin ölümü tespitinden önce açıklanamayacak.

Haberler.com / Esra Açıkyıldız - Sağlık
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUmut Bingöl:

1.5 sene önce karaciğer nakli oldum. İnanın çok zorlu bir süreç. Evlerinde nakil bekleyen her hastayı çok iyi anlayabiliyorum. Bir şans olabilmek için organlarınızı bağışlarmısınız. Herkese sağlık günler dilerim.

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