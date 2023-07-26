Ordu'nun Fatsa ilçesinde devlet hastanesinde görevli kadın doğum uzmanı, bir hasta yakını tarafından darp edildi. Doktor acil servise kaldırılırken, doktorlar ise protesto etmek için iş bıraktı.

Ordu'da doktora darp

Kadın doğum uzmanı hasta yakını tarafından darp edildi

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde devlet hastanesinde görevli kadın doğum uzmanı, bir hasta yakını tarafından darp edildi. Doktor acil servise kaldırılırken, doktorlar ise protesto etmek için iş bıraktı.

Olay Fatsa Devlet Hastanesi'nde görevli Kadın Doğum Uzmanı Dr. Okay Kurtbay, Ü.A. isimli bir hasta yakını tarafından hastanenin acil servisinde darp edildi. Doktor hastanenin acil servisinde kontrol altına alınırken, hastanenin güvenlik görevlileri şahsı yakalayarak polis ekiplerine teslim etti.

Olayı gerçekleştiren şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.