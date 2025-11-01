Haberler

Ordu'da 5 Kilogramlık Kitle Ameliyatla Alındı

Ordu'da 5 Kilogramlık Kitle Ameliyatla Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

70 yaşındaki Atiye A., karın bölgesinde tespit edilen 5 kilogramlık kitleden başarılı bir ameliyatla kurtuldu. Ameliyatı gerçekleştiren doktor, erken teşhisin önemine vurgu yaptı.

ORDU'da şişkinlik ve halsizlik şikayetiyle hastaneye giden Atiye A.'nın (70) karnında tespit edilen 5 kilogramlık kitle, 2 saat süren ameliyatla alındı.

Altınordu ilçesinde yaşayan Atiye A., karnındaki şişkinlik ve halsizlik nedeniyle Ordu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde karnında kitle tespit edilen Atiye A., ameliyata alındı. Op. Dr. Selim Akçay tarafından yapılan ameliyatta, Atiye A.'nın karın bölgesinde 24 santimetre boyunda, 5 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı. Çıkarılan kitle incelenmek üzere patoloji laboratuvarına gönderildi.

'OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ'

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Selim Akçay, "Bu tür büyük kitlelerde erken teşhis ve düzenli kontroller hayati önem taşımaktadır. Hastamızın operasyonu başarılı geçti, genel durumu şu anda stabil" dedi. Hastaneden yapılan açıklamada ise "Ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Op. Dr. Selim Akçay ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımızı tebrik eder, hastamıza acil şifalar dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti ile görüşme umut vericiydi

Erdoğan'dan DEM Parti görüşmesi sonrası yeni dönem mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

Aile faciası! Oğlunu ve kardeşini katletti
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

Aile faciası! Oğlunu ve kardeşini katletti
5 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları

İki ilin milli eğitim müdürü görevden alındı
Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu

Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez'in hamlesi piyasayı rahatlattı
4 katlı bina yıkıldı; bitişikteki apartman duvarsız kaldı

Bitişikteki apartman yıkılınca Behiye teyze böyle kaldı!
Dudak uçuklatan fiyat! Araba ve motosikletle takas ediliyor

Dudak uçuklatan fiyat! Araba ve motosikletle takas ediliyor
AK Partili Gökçek ile CHP'li vekil arasında bomba diyalog

AK Partili Gökçek ile CHP'li vekil arasında bomba diyalog
Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi

Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi
Sındırgı beşik gibi! Güne korkutan depremle uyandılar

İlçede deprem fırtınası! Güne korkutan sarsıntı ile uyandılar
Sıcaklıklar artıyor ama uzun sürmeyecek! 3 gün sonra hava tersine dönüyor

Sıcaklıklar artıyor ama uzun sürmeyecek! Bu tarihe dikkat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.