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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Kadir Şahin, gebelikte kahvenin tamamen bırakılmasının gerekmediğini belirterek, günlük toplam kafein tüketiminin kontrollü tutulması gerektiğini söyledi.

Gebelik döneminde anne adaylarının en sık karşılaştığı uyarılardan biri kahve tüketimi oluyor. Çevreden gelen "Kahve içme, bebeğe zarar verir" şeklindeki söylemlerin anne adaylarında gereksiz endişeye yol açabildiğini belirten Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Kadir Şahin, kahve tüketiminde önemli olanın miktar ve günlük toplam kafein alımı olduğunu ifade etti.

Gebeliğin, anne adaylarının beslenme ve günlük yaşam alışkanlıkları konusunda çevrelerinden çok sayıda tavsiye aldığı özel bir dönem olduğunu dile getiren Dr. Şahin, ölçülü kahve tüketiminin tek başına endişe kaynağı olarak görülmemesi gerektiğini kaydetti. Günlük 1-2 fincan Türk kahvesi veya 1 kupa Americano tüketiminin genellikle sorun oluşturmadığını belirten Şahin, anne adaylarının kulaktan dolma bilgiler yerine uzman görüşlerini dikkate alması gerektiğini vurguladı.

Toplam kafein miktarına dikkat

Kafein tüketiminde yalnızca kahvenin değil, gün içinde tüketilen diğer içecek ve gıdaların da hesaba katılması gerektiğini belirten Şahin, "Kahvenin yanında fazla miktarda çay, kola veya kafein içeren paketli gıdalar tüketildiğinde günlük toplam kafein miktarı artabilir. Bu nedenle yalnızca kahve tüketimine değil, gün boyunca alınan toplam kafeine dikkat edilmeli" dedi.

Aşırı kafein tüketiminin anne adayının nabzını artırabileceğini ve bebeğin hareketlerinde artışa neden olabileceğini ifade eden Şahin, önemli olanın kahveyi tamamen bırakmak değil, tüketimi dengeli ve kontrollü şekilde sürdürmek olduğunu söyledi.

Anne adaylarına çevreden gelen iyi niyetli ancak bilimsel dayanağı olmayan kısıtlamalar nedeniyle kendilerini gereksiz yere zorlamamaları çağrısında bulunan Şahin, gebelik sürecinde beslenmeyle ilgili kararların uzman önerileri doğrultusunda verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı