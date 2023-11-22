OMÜ Rektörü Ünal Yavuz: İstismar toplumu çökerten bir vakadır

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Ünal Yavuz, çocuk istismarı konusunda bilinçli bir toplum oluşturmanın önemine dikkat çekti. İstismarın sadece aileyi değil toplumu çökerten bir vakalar olduğunu belirten Yavuz, çocukların özel korumaya ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Ünal Yavuz, "İstismar sadece o aileyi değil toplumu çökerten bir vakadır." dedi.

Rektör Yavuz, OMÜ'de düzenlenen "Çocuk İstismarını Önleme Paneli"nde yaptığı konuşmada, çocuk istismarı konusunda bilinçli bir toplum oluşturmanın önemine işaret etti.

Önce ebeveynlerin ve ebeveyn adaylarının, çocuklarla yakın iletişim halinde olan profesyonel kişilerin bu konuda eğitilmesi gerektiğini vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"İstismar sadece o aileyi değil toplumu çökerten bir vakadır. Çocuklarımızın bizim korumamıza ihtiyacı var yani daha özel bir korumaya muhtaçlar. İstismar sadece fiili olan istismar da değildir, iki yaşındaki bir çocuğun eline tableti verip o çocuğu tablete mahkum etmek bir istismardır. Bir süre sonra o çocuk teknoloji bağımlısı haline gelecektir. ve çocuk bırakın kendisini savunmayı şimdi de neyle muhatap olduğunu dahi fark etmeden büyüyecektir."

Gazze'de yaşanan insanlık dışı olaylara da değinen Yavuz, "Bir soykırım yaşanıyor Gazze'de. Çocuk hakkı ya da insan hakkı, yaşama hakkı ya da barınma hakkı bunlar teorik olarak kabul ediliyor. Ama teoriyle pratik arasında bir sorun var. " diye konuştu.