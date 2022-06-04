Ölen işçinin böbreği "şartlı bağış" ile diyalize bağlı ablasına nakledilecek - Haberler

Rize'de çalıştığı fabrikada yüksekten düşen ve tedavi gördüğü hastanede geçirdiği anevrizma sonucu beyin ölümü gerçekleşen Recep Yazıcı'nın organları ailesi tarafından bağışlandı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Nakil Koordinatörü Doç. Dr. Başar Erdivanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Recep Yazıcı'nın 23 Mayıs'ta yüksekten düşme şikayeti ile hastaneye getirildiğini, hastanın beyin kanamasına bağlı olarak yatırıldığını, 30 Mayıs'ta ise beyin anevrizması nedeniyle yoğun bakıma alındığını söyledi.

Erdivanlı, yapılan müdahaleye rağmen Yazıcı'nın dün beyin ölümünün gerçekleştiğini belirtti.

Erdivanlı, yapılan çalışmanın ardından Yazıcı'nın organlarının nakil operasyonlarının yapılacağı kentlere gönderildiğini, bir böbreğin ise şartlı bağış ile İstanbul'daki ablasına nakledilmek üzere gönderileceğini kaydetti.

Recep Yazıcı'nın ablası Nuriye K'nın 3 yıldır diyalize bağlı olarak yaşadığı öğrenildi.

Erdivanlı, Yazıcı'nın kalbinin askeri uçak ile Ankara'ya, karaciğeri ve korneasının Samsun'a, böbreklerinden diğerinin Sivas'a gönderileceğini ifade etti.

Organ bağışının önemine dikkat çeken Erdivanlı, "Bizim tesellimiz ailenin organlarını bağışlaması. Aile içinde de ablasına bir böbreğinin verilecek olması bir teselli olur diye ümit ediyorum. Bakanlığın bağışları özendirmek için başlattığı şartlı bağış uygulaması sayesinde Recep Bey'in ablasına böbrek nakli gerçekleşecek." dedi.