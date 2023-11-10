Okulda dağıtılan tarihi geçmiş gofretten yiyen 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kişi tarafından okulda dağıtılan tarihi geçmiş gofretten yiyen 15 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Kadirli Esnaf Kefalet Kooperatifi Ortaokulunda bir kişi tarafından dağıtılan gofretten yiyen 15 öğrenci rahatsızlandı. Öğrencilerin yediği gofretin tarihinin geçtiği anlaşılınca okula çağrılan ambulanslarla öğrenciler Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk incelemede öğrencilerin gıda zehirlenmesi olduğu şüphesiyle tedaviye başlandı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.