Oğuzhan Akgül: Eksozom ve kök hücre geleceğin tedavi yöntemi

Haberler.com stüdyosunda yayınlanan programda Medikal Estetik Uzmanı Oğuzhan Akgül, kök hücre ve eksozom tedavilerinin günümüzde geldiği noktayı, uygulama yöntemlerini ve kimlere nasıl uygulandığını detaylarıyla değerlendirdi. Estetikten kronik hastalıklara kadar uzanan bu yenilikçi tedavilerin gelecekte çok daha yaygın kullanılacağını vurguladı.

"EKSOZOM VE KÖK HÜCRE GELECEĞİN TEDAVİ YÖNTEMİ"

Oğuzhan Akgül, eksozom ve kök hücre uygulamalarının modern tıbbın en dikkat çeken alanlarından biri olduğunu belirterek, "Eksozom ve kök hücre geleceğin tedavi yöntemi. Kalp yetmezliğinde bile eksozom tedavisi kullanılıyor" dedi. Bu tedavilerin sadece estetik değil, sağlık alanında da ciddi karşılık bulduğunu ifade etti.

"İKİ FARKLI KÖK HÜCRE ÜRETİM MODELİ VAR"

Kök hücre üretim süreçlerine değinen Akgül, "İki çeşit kök hücre üretim şekli var: Otolog ve allojenik" diyerek yöntemleri anlattı. Otolog kök hücrenin kişinin kendi vücudundan alındığını, allojenik kök hücrenin ise laboratuvar ortamında üretildiğini söyledi.

"EN ÇOK KARIN BÖLGESİNDEN KÖK HÜCRE ALIYORUZ"

Otolog kök hücre uygulamalarında tercih edilen bölgeye dikkat çeken Akgül, "Otolog kök hücreyi almayı en çok tercih ettiğimiz bölge karın bölgesi" dedi. Laboratuvarlarda Türk genetiğine uygun hücreler kullanılmasına da özellikle dikkat edildiğini vurguladı.

"KÖK HÜCRE CİLT TEDAVİSİNDE ÇOK BAŞARILI"

Kök hücre uygulamalarının etkilerinden bahseden Akgül, "Kök hücre, dolgu gibi kalıcı bir şişlik oluşturmaz. Cilt tedavisinde çok başarılı sonuçlar alıyoruz" ifadelerini kullandı. Tedavinin ilk etapta etkisiz gibi görünse de zamanla uygulanan bölgeye göre değişen sonuçlar verdiğini belirtti.

"KÖK HÜCRE TEDAVİSİNİN NET BİR YAŞI YOK"

Kök hücre tedavilerinin yaş kriterine göre sınırlanamayacağını söyleyen Akgül, "Kök hücre tedavisinin standart bir yaşı yok, vakti geldiğinde yaptırılabilir" dedi. Kanser hastalarına ise bu uygulamalarda daha temkinli yaklaştıklarının altını çizdi.