Öğretmenden Hayat Kurtaran Müdahale: Heimlich Manevrası ile Öğrencinin Hayatı Kurtarıldı

Malatya'da öğretmen heimlich manevrasıyla öğrencisinin hayatını böyle kurtardı

MALATYA - Malatya'da bir okulda boğazına yabancı bir cisim kaçan öğrencinin yardımına koşan bir öğretmen Heimlich manevrasıyla öğrencinin boğazındaki cismi çıkardı.

Malatya Topsöğüt Akpınar İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Yusuf Doğan, sınıfta yaşanan acil bir durumda öğrencisinin hayatını kurtardı. Derste aniden nefes almakta zorlanan bir öğrencinin boğazına yabancı bir cisim kaçtığını fark eden Doğan, hızlı ve bilinçli bir şekilde Heimlich manevrasını uygulayarak cismi çıkardı.

Olayın ardından öğrenciye müdahale eden sağlık ekipleri, öğrencinin durumunun iyi olduğunu belirtti. Öğretmenin soğukkanlı ve doğru müdahalesi sayesinde öğrencinin hayatı kurtulurken, Yusuf Doğan okul yönetimi ve veliler tarafından büyük takdir topladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü de yaptığı açıklamada, öğretmenlere ve okul personeline verilen ilk yardım eğitiminin bu tür durumlarda ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.