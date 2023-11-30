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Of ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı anısına kan bağışı kampanyası düzenlendi

30 Kasım 2023 19:31 Son Güncelleme: 19:32 Abone Ol

Trabzon'un Of ilçesinde Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kızılay ve Sosyal Dayanışma Kulübü tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı anısına kan bağışı kampanyası düzenlendi. İdareci, öğretmen, öğrenci ve velilerin katıldığı kampanyada İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, kan vermenin önemine vurgu yaparak tüm vatandaşları kan vermeye davet etti.