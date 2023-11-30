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Of ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı anısına kan bağışı kampanyası düzenlendi

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Trabzon'un Of ilçesinde Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kızılay ve Sosyal Dayanışma Kulübü tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı anısına kan bağışı kampanyası düzenlendi. İdareci, öğretmen, öğrenci ve velilerin katıldığı kampanyada İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, kan vermenin önemine vurgu yaparak tüm vatandaşları kan vermeye davet etti.

Trabzon'un Of ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı anısına kan bağışı kampanyası organize edildi.

Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kızılay ve Sosyal Dayanışma Kulübünce düzenlenen kampanya kapsamında, idareci, öğretmen, öğrenci ve veliler kan bağışladı.

Bağışta bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, her yıl okulda kan bağışı kampanyası düzenlendiğini söyledi.

Kabahasanoğlu, kan vermenin önemine işaret ederek, "Sağlıklı tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum." dedi.

Okul müdürü Bülent Saka ise "100. yılda kan bağışında buluşalım" sloganıyla düzenlenen kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sağlık

Mehmet Bahattin Cumhuriyet Trabzon Sağlık Haberler

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