Haberler

Ödemişli öğrenciler yaşlı bakımındaki becerilerini sahaya yansıttı

Ödemişli öğrenciler yaşlı bakımındaki becerilerini sahaya yansıttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birgi Fazlı Alpay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Rock the Chair, Learn to Care' projesi kapsamında yaşlı bakımı ve sağlık bilgilerini vatandaşlarla paylaştı. Etkinlikte yaşlıların sağlık kontrolleri yapıldı ve bilgilendirici oyunlar sunuldu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Birgi Fazlı Alpay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yaşlı bakımı ve sağlık bilgilerini vatandaşlarla paylaştı.

Ulus Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler "Rock the Chair, Learn to Care" projesi çerçevesinde öğrendikleri teknikleri uygulamalı olarak sergiledi.

Stantta yaşlıların tansiyon ve nabız ölçümlerini yapan öğrenciler, hazırladıkları hafıza oyunları ve refleks testleriyle aktif yaşlanma konusunda bilgilendirmede bulundu.

Proje koordinatörü öğretmen Zeynep Çakı, AA muhabirine üç ülkedeki liselerin katılımıyla yürütülen projede öğrencilerin yaşlı bakımı alanında uzmanlaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Sekiz aydır sürdürdükleri çalışmanın halkla buluşma etabında olduklarını belirten Çakı, şunları kaydetti:

"Öğrenciler öğrendikleri bilgileri burada uygulama fırsatı buluyor. Refleks ve hafıza testlerinin yanı sıra temel sağlık bilgilendirmeleri yapılıyor. Yalnız yaşayan yaşlılar için hazırlanan, ev kazalarını önleme ve sağlıklı yaşlanma bilgilerinin yer aldığı kitapçıkları da hem basılı hem de karekod aracılığıyla dijital olarak paylaşıyoruz. Ayrıca öğrencilerimiz geri dönüşüm malzemelerinden hazırladıkları lavanta saksılarını vatandaşlara hediye ediyor."

Öğrencilerden Elif Korkut, teorik bilgilerini sahada uygulama şansı bulduklarını ve yaşlıların standa yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Şeyma Palaz ise yaşlılarla birebir iletişim kurmanın mesleki gelişimlerine büyük katkı sağladığını ve kendileri için önemli bir deneyim olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
Pezeşkiyan, Mücteba Hamaney ile görüştü: Çok samimi ve mütevazı bir insan

Hamaney ile görüştü: Samimi ve mütevazı bir insan
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika

Özel'den sürpriz ziyaret! TSK'nın yeni silahları soruldu, yanıtı bomba
ODTÜ'den yeni görüntü! Genç kız bozkurt işareti yaptı, ortalık karıştı: Kırarım o elini

ODTÜ'den yeni görüntü! Bozkurt işareti yaptı, ortalık karıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güzel oyuncunun kayalıklarda verdiği poza yorum yağıyor: Daha önce böyle bir Türk kızı görmedim

Kayalıklarda verdiği süper minili poz, takipçilerini mest etti

Hantavirüs paniği Avrupa’ya sıçradı! Kabin memuru karantinada

Korkulan oldu! Avrupa ülkesinden ilk karantina haberi geldi
Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok

Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok
İsrail'de erkeklere cinsel istismarla suçlanan haham gözaltına alındı

Kendini "Aziz" gibi tanıtıp onlarca erkeğe cinsel istismarda bulundu
Güzel oyuncunun kayalıklarda verdiği poza yorum yağıyor: Daha önce böyle bir Türk kızı görmedim

Kayalıklarda verdiği süper minili poz, takipçilerini mest etti

Genç kadının dansı, İzmir'deki Hıdırellez kutlamalarına damga vurdu

Yer: İzmir! Hıdırellez kutlamalarına damga vuran görüntü
ABD'li turist, Hong Kong'daki otelin 29. katından düşerek feci şekilde can verdi

Dünyaca ünlü otelde facia! 29. kattan düşen turist öldü, yaralılar var